Бразильский боец UFC попросил российское гражданство

Бразильский спортсмен, выступающий в UFC, Франсимар Баррозу обратился с просьбой предоставить ему гражданство Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«Я бы хотел [российский] паспорт, потому что я на 100% русский. Президент [РФ Владимир Путин], пожалуйста, помогите мне», — сказал Баррозу на мастер-классе для местных спортсменов в Мелитополе. Его слова приводит РИА Новости.
Баррозу заявил, что намерен завершить свою профессиональную деятельность после проведения еще одного поединка. Спортсмен отметил, что проживает в России на протяжении нескольких лет, где у него семья — супруга и ребенок. Кроме того, в Москве он организовал собственные тренировочные курсы. С 2005 года бразильский боец выступает в UFC, в рамках которой провел 35 боев и одержал 26 побед, включая серию из девяти последовательных выигранных поединков.
Ранее бразильский боец UFC Вальтер Уокер открыто заявил о своей симпатии к России. После поединка с американцем нигерийского происхождения Кеннеди Нзечукву спортсмен произнес речь на ломаном русском языке. Он сообщил, что любит Россию и считает эту страну его домом, пишет «Царьград».
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