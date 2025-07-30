В МЧС рассказали о последствиях землетрясения на Камчатке

Значительных разрушений от землетрясения на Камчатке не зафиксировано
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания выдержали подземные толчки, заявили в МЧС
Здания выдержали подземные толчки, заявили в МЧС Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Землетрясение на Камчатке не привело к масштабным разрушениям. Специалисты обследовали здания в регионе и не обнаружили значительных повреждений. Об этом рассказали в в пресс-службе МЧС РФ

«Значительных разрушений не зафиксировано», — передает сообщение МЧС ТАСС. Единственным пострадавшим объектом стал детский сад, находившийся на ремонте, — у здания поврежден фасад. В ближайшее время проверки строений продолжатся.

Угроза цунами для побережья Камчатки миновала. Спасатели не зафиксировали серьезного подъема уровня воды в населенных пунктах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Землетрясение на Камчатке не привело к масштабным разрушениям. Специалисты обследовали здания в регионе и не обнаружили значительных повреждений. Об этом рассказали в в пресс-службе МЧС РФ «Значительных разрушений не зафиксировано», — передает сообщение МЧС ТАСС. Единственным пострадавшим объектом стал детский сад, находившийся на ремонте, — у здания поврежден фасад. В ближайшее время проверки строений продолжатся. Угроза цунами для побережья Камчатки миновала. Спасатели не зафиксировали серьезного подъема уровня воды в населенных пунктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...