В МЧС рассказали о последствиях землетрясения на Камчатке

Землетрясение на Камчатке не привело к масштабным разрушениям. Специалисты обследовали здания в регионе и не обнаружили значительных повреждений. Об этом рассказали в в пресс-службе МЧС РФ
«Значительных разрушений не зафиксировано», — передает сообщение МЧС ТАСС. Единственным пострадавшим объектом стал детский сад, находившийся на ремонте, — у здания поврежден фасад. В ближайшее время проверки строений продолжатся.
Угроза цунами для побережья Камчатки миновала. Спасатели не зафиксировали серьезного подъема уровня воды в населенных пунктах.
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