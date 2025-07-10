Европарламент не решился оставлять фон дер Ляйен без работы

В четверг депутаты Европейского парламента отклонили вотум недоверия в отношении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, инициированный группой парламентариев на фоне скандала, связанного с закупкой вакцин от COVID-19. За соответствующее предложение проголосовали лишь 175 депутатов, в то время как для его принятия было необходимо не менее 361 голоса. Об этом пишут РИА Новости.
Обсуждение данного вопроса состоялось в понедельник в ходе пленарного заседания Европарламента в Страсбурге. Урсула фон дер Ляйен присутствовала на дебатах и дала ответы на высказанные в ее адрес претензии. В ходе выступления она попыталась сменить акцент с обвинений в конкретных нарушениях, связанных с осуществлением ею полномочий главы исполнительного органа ЕС, на призыв к консолидации демократических сил в условиях роста влияния правых партий в Европе.
Инициатива о вотуме недоверия появилась после того, как в 2024 и 2025 годах суды ЕС признали Еврокомиссию виновной в нарушении прозрачности при заключении контрактов на закупку вакцин от COVID-19 на сумму около 2,7 млрд евро. Скандал усилился после сообщений о переписке Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer, которую комиссия отказалась раскрыть, сославшись на случайное удаление сообщений.
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