Юрист рассказал, что можно требовать за переработки

Юрист Капштык: переработка оплачивается в двойном размере оплаты труда
Юрист Капштык заявил, что работодатель обязан оплачивать переработку в двойном размере оплаты труда
Юрист Капштык заявил, что работодатель обязан оплачивать переработку в двойном размере оплаты труда

Работодатели обязаны оплачивать переработки сотрудникам в двойном размере или предоставлять дополнительные дни отдыха. Об этом сообщил юрист Юрий Капштык.

«Переработка оплачивается из расчета двойного размера оплаты труда нормы за час», — сказано в сообщении. Эксперт также пояснил, что переработкой считается выполнение трудовых обязанностей сверх установленного графика, включая работу в выходные и праздничные дни.

Кроме того, юрист также подчеркнул, что если сотрудник выходит на работу в свой выходной или праздничный день, необходимо оформить соответствующий приказ и получить письменное согласие работника. В противном случае нарушаются трудовые права, и сотрудник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или суд. Кроме оплаты, работодатель может предложить дополнительные выходные (отгулы) за переработку, и выбор формы компенсации остается за сотрудником.

