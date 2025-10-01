В Одинцово загорелась многоэтажка, пожарные не могут проехать к дому. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцово произошел пожар
В многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцово произошел пожар Фото:

Вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме на Сколковской улице в подмосковном Одинцово. По словам журналистов, пожарные не могут проехать к дому. 

«Пожар произошел в многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцово», — сообщил telegram-канал Агентство «Москва». Там же отметили, что оперативное прибытие пожарных расчетов осложнено из-за большого количества припаркованных автомобилей во дворе дома.

Согласно опубликованным фотографиям, дым идет из квартиры в районе девятого этажа. Несколько человек вышли на балкон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме на Сколковской улице в подмосковном Одинцово. По словам журналистов, пожарные не могут проехать к дому.  «Пожар произошел в многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцово», — сообщил telegram-канал Агентство «Москва». Там же отметили, что оперативное прибытие пожарных расчетов осложнено из-за большого количества припаркованных автомобилей во дворе дома. Согласно опубликованным фотографиям, дым идет из квартиры в районе девятого этажа. Несколько человек вышли на балкон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...