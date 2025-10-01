В многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцово произошел пожар
Вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме на Сколковской улице в подмосковном Одинцово. По словам журналистов, пожарные не могут проехать к дому.
«Пожар произошел в многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцово», — сообщил telegram-канал Агентство «Москва». Там же отметили, что оперативное прибытие пожарных расчетов осложнено из-за большого количества припаркованных автомобилей во дворе дома.
Согласно опубликованным фотографиям, дым идет из квартиры в районе девятого этажа. Несколько человек вышли на балкон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!