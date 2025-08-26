Почему вызывают боль и аллергию: как нельзя носить линзы

Контактные линзы носят миллионы россиян, и у многих они вызывают раздражение, сухость, покраснение или аллергию. О том, как правильно пользоваться линзами и не навредить глазам, URA.RU рассказала офтальмолог, профессор, главный врач «Клиники доктора Шиловой» и эксперт Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.
Какие линзы лучше: однодневные, месячные или двухнедельные
Эксперт напомнила, что самыми безопасными считаются однодневные линзы — они обеспечивают максимум гигиены и комфорта и минимальный риск осложнений. «Да, они дороже, но зато подходят для чувствительных глаз, для путешествий и спорта», — отметила офтальмолог.
Двухнедельные линзы можно рассматривать как компромисс между ценой и безопасностью, но они требуют строгой дисциплины. Самыми рискованными считаются модели длительного ношения (месячные и более): именно они чаще всего вызывают осложнения.
Выбор линз зависит от состояния глаз, образа жизни, бюджета и того, насколько человек готов соблюдать правила ухода. Начинать, по словам специалиста, лучше всегда с однодневных.
Почему линзы не надеваются или вызывают боль
Многие пользователи сталкиваются с тем, что линзы неудобно надеваются или причиняют дискомфорт. Причины могут быть самыми разными.
«Частая ошибка — надеть линзу наизнанку. Она тогда не прилегает к глазу, а царапает роговицу, что грозит эрозиями и даже кератитом (воспаление роговицы. — Прим.ред.)», — объяснила Шилова. Кроме того, линзу легко повредить ногтями или испортить белковыми отложениями. В этом случае она может прилипать к коже или вызывать воспаление.
Опасность представляет и неправильный подбор. «Если линза не подходит по диаметру или кривизне, она может либо слишком прилипать, нарушая обмен слезы, либо наоборот — болтаться и травмировать глаз», — сказала эксперт. По ее словам, подбор линз — это медицинская процедура, требующая специального оборудования. Поэтому покупать линзы «на глаз» нельзя.
Если не соблюдать правила, риски серьезные: от сухости и воспалений до язв роговицы и снижения зрения. «Линза — это инородное тело. Даже если она ультратонкая и „дышащая“, глаз не создан, чтобы постоянно ее носить», — отметила доктор наук.
Можно ли носить однодневные линзы несколько дней подряд
Ответ офтальмолога категоричен: нет. «Однодневная линза — это стерильный одноразовый продукт. Уже через сутки она теряет чистоту поверхности, форму края и увлажняемость. Повторное ношение резко повышает риск воспаления и даже язвы роговицы», — предупредила она.
Поэтому даже если линза была на глазах всего час, ее нужно выбросить и взять новую. Экономия в этом вопросе может стоить здоровья.
Аллергия на линзы
У некоторых людей появляется аллергия. Но, как уточняет Шилова, чаще всего реакция возникает не на сам материал, а на отложения на линзе или консерванты в растворах. Кроме того, бывают и другие факторы: механическое раздражение краем линзы или сезонные аллергии.
«Нет линз, которые на сто процентов исключают аллергию, — подчеркивает офтальмолог. — Однодневные считаются более безопасными, потому что стерильные и не успевают накапливать отложения. Но гарантии все равно нет. В некоторых случаях меньше проблем вызывают и жесткие газопроницаемые линзы».
Можно ли спать в линзах
Шилова сразу ставит точку в вопросе: спать в линзах нельзя. Даже если на упаковке написано «для непрерывного ношения», и даже если их подобрал врач.
«Любая линза во сне ухудшает кислородопроницаемость, влияет на роговицу и слезную пленку. У человека формируется хронический синдром сухого глаза, который потом почти не лечится», — говорит специалист.
Сроки ношения линз
В среднем человек может пользоваться линзами ежедневно 10–12 лет (если, конечно, подобраны и носятся правильно). Потом роговица испытывает гипоксию, и это даже может стать противопоказанием к лазерной коррекции.
Риски неправильного ношения
Опасность ждет не только тех, кто спит в линзах. Нарушение элементарной гигиены — тоже риск. На пальцах, в контейнере для хранения или растворе могут быть микроорганизмы. И если иммунитет ослаблен, они вызывают воспаление роговицы — инфекционный кератит.
«Кроме кератита, у пользователей линз часто встречаются конъюнктивиты, инфильтраты на роговице, аллергические реакции. Одно из тяжелых осложнений — гигантский папиллярный конъюнктивит: линза словно „шевелится“ на глазу, человек страдает от зуда, слизи и покраснения. Плюс хронический синдром сухого глаза — верный спутник почти всех, кто долго носит линзы», — пояснила врач.
В долгосрочной перспективе роговица может истончаться и деформироваться. Некоторые исследования связывают это с развитием кератоконуса — заболевания, которое в тяжелых случаях требует пересадки роговицы.
Как отличить оригинал от подделки
С ростом цен на рынке стало больше фальсификата. Чтобы не купить подделку, эксперт советует обращать внимание на источник.
«Брать линзы стоит только у официальных продавцов — в аптеках, сетевых оптиках или проверенных интернет-магазинах. Чем менее надежный источник, тем выше риск получить контрафакт», — предупредила Шилова.
По ее словам, признаки подделки легко заметить: неровная печать на упаковке, ошибки в тексте, отсутствие четкой информации о диоптриях, базовой кривизне, диаметре и сроке годности. Все эти данные должны совпадать и на коробке, и на каждом блистере.
На оригинальных линзах есть QR-код: «Сканируете его — попадаете на сайт производителя. Если попали куда-то не туда — это тревожный сигнал».
Отдельный маркер — цена. «Если товар на 20–30% дешевле рыночной стоимости, стоит задуматься: дешевое не бывает качественным», — подчеркнула профессор.
Когда срочно снимать линзу и идти к врачу
Сигналы, которые нельзя игнорировать:
- резкая боль,
- сильное покраснение,
- слезотечение,
- гнойные или слизистые выделения,
- светобоязнь,
- внезапное падение зрения.
«Это тревожные симптомы. В таких случаях линзу нужно немедленно снять и обратиться к врачу. Самолечение здесь недопустимо», — подчеркнула собеседник.
Альтернатива линзам
Врач напоминает: линзы — не лучший вариант для пожизненной коррекции.
«Если человек не хочет носить очки, стоит подумать о лазерной коррекции. Современные технологии позволяют восстановить зрение за 8 секунд, это безопасно и безболезненно», — сказала профессор.
Почему линзы подорожали
Рост цен на линзы составил 10–20% в 2025, это связано, по мнению эксперта, с несколькими факторами.
«Дорожают материалы, особенно силикон-гидрогель, усложняется стерилизация, выросла стоимость энергии и логистика. Плюс курс валют и новые требования к маркировке медицинских изделий. Все это влияет на конечную цену. Большинство линз в России импортные, а отечественный производитель занимает очень маленькую нишу», — объяснила Шилова.
По ее словам, это мировая тенденция: дорожают не только линзы, но и другие оптические товары.
