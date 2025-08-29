Диетолог назвала продукт-спаситель при анемии

Инжир богат витаминами, калием и клетчаткой, улучшающей пищеварение, но противопоказан при диабете, ожирении и болезнях почек. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева. По ее словам, инжир полезен при анемии.
«В инжире содержится калий, кальций, магний, фосфор, что поддерживает работу сердца и сосудов. Но при острых заболеваниях ЖКТ он может вызывать слабительный эффект», — предупредила эксперт в интервью для радио Sputnik.
Плоды содержат железо, нужное при анемии, витамины группы B для нервной системы, антиоксиданты против старения и ферменты для иммунитета. Клетчатка в составе улучшает пищеварение.
Инжир противопоказан людям с сахарным диабетом из-за высокого гликемического индекса, при ожирении, особенно сушеный инжир из-за калорийности. Писарева добавила, что соплодие не рекомендовано к употреблению при острых заболеваниях ЖКТ и болезнях почек из-за содержания щавелевой кислоты. Здоровым людям рекомендуется съедать 3-5 штук инжира в первой половине дня для лучшего усвоения.
