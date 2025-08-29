Диетолог назвала продукт-спаситель при анемии

Ирина Писарева: инжир полезен для сердца, но опасен при диабете и болезнях почек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клетчатка в составе улучшает пищеварение, сообщает Sputnik
Клетчатка в составе улучшает пищеварение, сообщает Sputnik Фото:

Инжир богат витаминами, калием и клетчаткой, улучшающей пищеварение, но противопоказан при диабете, ожирении и болезнях почек. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева. По ее словам, инжир полезен при анемии. 

«В инжире содержится калий, кальций, магний, фосфор, что поддерживает работу сердца и сосудов. Но при острых заболеваниях ЖКТ он может вызывать слабительный эффект», — предупредила эксперт в интервью для радио Sputnik.

Плоды содержат железо, нужное при анемии, витамины группы B для нервной системы, антиоксиданты против старения и ферменты для иммунитета. Клетчатка в составе улучшает пищеварение.

Инжир противопоказан людям с сахарным диабетом из-за высокого гликемического индекса, при ожирении, особенно сушеный инжир из-за калорийности. Писарева добавила, что соплодие не рекомендовано к употреблению при острых заболеваниях ЖКТ и болезнях почек из-за содержания щавелевой кислоты. Здоровым людям рекомендуется съедать 3-5 штук инжира в первой половине дня для лучшего усвоения.

Ранее сообщалось об овоще, который уменьшает вероятность развития онкологических заболеваний — брокколи. О его полезных свойствах рассказал возглавляющий онкологический центр «СМ-Клиника» Александр Серяков. По словам доктора медицинских наук, данный эффект объясняется присутствием в овоще уникального соединения — сульфорафана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инжир богат витаминами, калием и клетчаткой, улучшающей пищеварение, но противопоказан при диабете, ожирении и болезнях почек. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева. По ее словам, инжир полезен при анемии.  «В инжире содержится калий, кальций, магний, фосфор, что поддерживает работу сердца и сосудов. Но при острых заболеваниях ЖКТ он может вызывать слабительный эффект», — предупредила эксперт в интервью для радио Sputnik. Плоды содержат железо, нужное при анемии, витамины группы B для нервной системы, антиоксиданты против старения и ферменты для иммунитета. Клетчатка в составе улучшает пищеварение. Инжир противопоказан людям с сахарным диабетом из-за высокого гликемического индекса, при ожирении, особенно сушеный инжир из-за калорийности. Писарева добавила, что соплодие не рекомендовано к употреблению при острых заболеваниях ЖКТ и болезнях почек из-за содержания щавелевой кислоты. Здоровым людям рекомендуется съедать 3-5 штук инжира в первой половине дня для лучшего усвоения. Ранее сообщалось об овоще, который уменьшает вероятность развития онкологических заболеваний — брокколи. О его полезных свойствах рассказал возглавляющий онкологический центр «СМ-Клиника» Александр Серяков. По словам доктора медицинских наук, данный эффект объясняется присутствием в овоще уникального соединения — сульфорафана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...