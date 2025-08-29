Украинского шахматиста наказали за жульничество

Международная шахматная федерация (FIDE) лишила украинского шахматиста Кирилла Шевченко звания гроссмейстера из-за жульничества на командном чемпионате Испании. Об этом сообщила пресс-служба федерации.
«Ответчик гроссмейстер Кирилл Шевченко признан виновным по статье 11.7(e) Дисциплинарного кодекса FIDE (мошенничество — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении федерации на сайте. Судьи обратили внимание на подозрительное поведение игрока: Шевченко часто отходил в туалет и подолгу находился в одной и той же кабинке, где позже был обнаружен мобильный телефон.
В марте 2025 года FIDE дисквалифицировала Шевченко на три года, один из которых условно. Запрет на участие во всех рейтинговых турнирах FIDE действует до 18 октября 2026 года. Лишение звания гроссмейстера стало дополнительным наказанием за нарушение этических норм шахматной организации.
Кириллу Шевченко 22 года. Он получил звание гроссмейстера в возрасте 14 лет. В 2021 году, выступая за сборную Украины, он одержал победу на командном чемпионате Европы. С 2023 года спортсмен представляет Румынию.
