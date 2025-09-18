Францию парализовали протесты: зачем вышли люди и к чему это приведет

Францию охватила крупнейшая за последние годы волна акций против политики жесткой экономии. По данным телеканала TF1 со ссылкой на жандармерию, 18 сентября к 11:00 по мск по всей стране проходило 252 разрозненных акции, в которых участвовало около 28,5 тысячи человек.
Всего профсоюзы ожидали до 900 тысяч протестующих. Страна встала: поезда и метро ходят с перебоями, школы закрываются, дороги блокируются. В Париже полиция перекрыла улицы и столкнулась с демонстрантами, которые пытались удержать контроль над автобусным парком на улице Ланьи. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки, протестующие отвечали дымовыми шашками.
Что стало поводом недовольства и как планирует действовать власть — в материале URA.RU.
Причины недовольства
Поводом стала подготовка бюджета с масштабным сокращением расходов. Власти объясняют шаги необходимостью сократить дефицит и обслуживать огромный государственный долг. Но для французов это звучит как угроза привычной социальной системе. Сильнее всего возмущение вызвали планы урезать финансирование больниц, образования и муниципальных служб.
«Мы платим налоги, а нас заставляют экономить на школах и больницах», — повторяют участники акций. Для многих это вопрос не цифр, а социальной справедливости и будущего страны.
Париж и регионы
Эпицентром выступлений стал Париж: здесь полиция задержала более 50 человек, семерых — в регионе столицы. В то же время масштабные протесты прошли в Лионе, Лилле, Тулузе и Бордо. В Марселе митингующие заблокировали военный завод, что вызвало серьезные перебои в работе предприятия. К акциям присоединились пожарные. «Мы намерены участвовать, потому что нас затронула политика жесткой экономии, особенно в сфере финансирования муниципальной пожарной службы», — заявил представитель профсоюза UNSA Микаэль Биберон в эфире BFMTV.
Удар по энергетике
К забастовке подключились сотрудники крупнейшей энергетической компании EDF. По данным Montel news, в четверг утром выработка электроэнергии во Франции снизилась на 1,8 гигаватта: 845 мегаватт пришлось на газовые станции, 1 гигаватт — на ядерный реактор. Еще в понедельник, 15 сентября, профсоюз EDF заявил о присоединении к протестам, что стало чувствительным ударом по национальной энергетике.
Испытание для власти
Протесты стали серьезным вызовом для премьер-министра Себастьяна Лекорню, назначенного лишь несколько месяцев назад. Он должен был стать компромиссной фигурой, способной снизить социальное напряжение, но первая же масштабная инициатива вызвала массовое сопротивление. Президент Эммануэль Макрон также оказался в сложном положении. Его рейтинг остается низким, а оппозиция использует кризис для атаки. Левые называют бюджет «социальной катастрофой», правые — упрекают власть в неспособности удержать контроль над улицей.
Что дальше
Пока власти не намерены отказываться от планов. Но если давление на улицах будет нарастать, возможны уступки. Французские СМИ проводят параллели с движением «желтых жилетов»: тогда стихийный протест перерос в затяжной политический кризис. Для миллионов французов это уже не спор о финансах. Это борьба за сохранение социальной модели страны и вопрос доверия к власти. Поэтому забастовка 18 сентября может оказаться лишь началом долгого противостояния.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.