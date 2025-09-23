ПВО отразила атаку пяти дронов на Москву

Пять беспилотников были сбиты в небе над Московским регионом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву», — сообщил Собянин. Об этом он написал в своем telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы. Информацию о пострадавших и разрушениях он не сообщил.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
Ранее сообщалось, что с полуночи до 7.00 по мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 БПЛА ВСУ. Они были сбиты в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областей, а также над территорией Республики Крым.
