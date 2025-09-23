Reuters: Зеленский готовится к новому этапу конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать площадку ООН для призыва мирового сообщества к более активной поддержке Украины. Об этом сообщает Reuters.
«Президент Украины Владимир Зеленский будет искать поддержки у союзников, когда выступит в ООН и встретится с войны, в котором он будет больше полагаться на себя», — пишет Reuters. Зеленский намерен попросить Трампа поддержать введение новых санкций против России. Однако, надежды Киева на ужесточение санкционного давления на Москву постепенно снижаются.но за кулисами Киев потихоньку готовится к новому этапу
В Нью-Йорке проходит юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой традиционно проводится неделя высокого уровня. Мероприятие привлекло внимание мировых лидеров и представителей международных организаций, обсуждающих глобальные вызовы и пути их решения.
