Reuters: Зеленский готовится к новому этапу конфликта с Россией

Зеленский намерен попросить Трампа поддержать введение новых санкций против России
Зеленский намерен попросить Трампа поддержать введение новых санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать площадку ООН для призыва мирового сообщества к более активной поддержке Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Украины Владимир Зеленский будет искать поддержки у союзников, когда выступит в ООН и встретится с Дональдом Трампом, но за кулисами Киев потихоньку готовится к новому этапу войны, в котором он будет больше полагаться на себя», — пишет Reuters. Зеленский намерен попросить Трампа поддержать введение новых санкций против России. Однако, надежды Киева на ужесточение санкционного давления на Москву постепенно снижаются.

В Нью-Йорке проходит юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой традиционно проводится неделя высокого уровня. Мероприятие привлекло внимание мировых лидеров и представителей международных организаций, обсуждающих глобальные вызовы и пути их решения.

