В России хотят запретить рекламу импортных игрушек по ТВ

В Госдуме предложили запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. С соответствующим предложением выступила депутат, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
«Предлагается запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах», — говорится в в экспертном докладе депутата, передает ТАСС. По словам Лантратовой, запрет рекламы импортных игрушек на детских телеканалах позволит уменьшить маркетинговое давление зарубежных брендов, которые нередко продвигают девиантные образы. Она подчеркнула, что подобные меры необходимы для создания здоровой медиасреды.
Кроме запрета на рекламу, Лантратова предложила утвердить официальный перечень рекомендованных игрушек для государственных детских садов. По ее мнению, это позволит стандартизировать использование безопасных и одобренных игрушек в образовательных учреждениях, а также минимизировать риски, связанные с возможным скрытым деструктивным влиянием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.