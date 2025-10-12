В США ожидают скорую встречу между Трампом и Си Цзиньпином

Трамп может встретиться с Си на саммите АТЭС, заявил Грир
Трамп может встретиться с Си на саммите АТЭС, заявил Грир

Существует возможность проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках предстоящего саммита АТЭС. Об этом рассказал торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Это возможно, президент будет там. Предположительно, председатель Си тоже будет там», — передает слова Грира Fox News. Он добавил, что такая встреча может состояться, несмотря на обострение торговых отношений между двумя странами.

Это заявление прозвучало в условиях нового витка торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявлял, что в ближайшие недели станет ясно, хочет ли Китай начинать полномасштабную торговую войну.

