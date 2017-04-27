«Пермский Навальный» подвел под удар федеральную партию

20:00 27 апреля 2017 0

В Перми активно действует свой Алексей Навальный, который против любой инициативы властей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Перми депутат городской Думы приковал к своей персоне внимание общественности за счет последовательного «избиения» властей. Дискредитации подвергаются даже обоснованные и полезные идеи чиновников. Речь о депутате от «Яблока» Надежде Агишевой, которую в местных политических кругах уже называют не иначе как «пермский Навальный». Однако наблюдатели предполагают, что пиар на «плохих» проектах не только может навредить самому политику и всему «Яблоку», но еще и подводит под удар реализацию важнейших для города федерации проектов.

Надежда Агишева не жалеет властей и «бьет» по любому поводу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В России стартовал приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Он призван сделать российские дворы многоквартирных домов более приемлемыми для жизни, а места прогулок горожан — ухоженными. Программы благоустройства в городах и поселениях страны рассчитаны на пять лет. Только в 2017 году на эти цели федеральный бюджет выделяет более 20 млрд рублей. Еще часть средств вложат нижестоящие бюджеты. Применительно к Перми общее финансирование проекта в 2017 году составит около 800 млн рублей. Для сравнения, сопоставимая сумма в городе в год выделяется на расселение ветхих и аварийных домов. Вот почему новость о финансировании работ по благоустройству была воспринята в городе с воодушевлением.

В Перми появление дополнительных средств сделало возможным реализовать давнюю мечту всех горожан — привести, наконец, в порядок набережную реки Кама. Реконструкция этого любимого места прогулок и отдыха пермяков идет ни шатко, ни валко уже много лет. Возможности городского бюджета не позволяли закончить проект раз и навсегда. Неудивительно, что большинство горожан поддержали идею направить значительную часть средств — более 160 млн рублей — на завершение работ по благоустройству набережной.

Однако с критикой выступила депутат Пермской городской думы от партии «Яблоко» Надежда Агишева, известная своей последовательной непримиримостью по отношению практически ко всем решениям федеральных властей, коллег по Думе и администрации города. Своим мнением она практически в ежедневном режиме делится в социальной сети Facebook.

«Сидели как-то Козак и Мень (вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень — прим. ред.). Сидели и думали о проблемах ЖКХ и городской среды.

Придумали сделать приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» и написали много умных слов о создании условий для повышения качества городской среды… Но от осинки не растут апельсинки и пройдя через два барьера (субъекты федерации и муниципалитеты) проект изменился до неузнаваемости. Планировалось популяризировать и вовлекать, отобрать лучшие проекты и обеспечить бережное отношение к сделанному за бюджетные деньги. Но включились обычные варианты — чиновники лучше знают как нам здесь жить, какие людям нужны общественные пространства и как должна быть организована жизнь двора. Поэтому для благоустройства спешно выбрана набережная, хотя смысл проекта в разнообразии мелких заявок и частных решений», — возмутилась Агишева (пунктуация и орфография автора сохранены).

К слову, о «частных решениях»: помимо набережной в Перми будет благоустроено много других территорий, ведь даже после выделения финансирования на главный общественный объект Перми остается значительный объем средств. Но об этом «яблочница» почему-то умолчала.

Пусть говорят

Совсем недавно депутат Агишева столь же активно участвовала в дискуссии о правах льготных пассажиров пермского транспорта. Для оппозиции тема оказалась очень привлекательной. Дело в том, что городские власти в Перми давно пытаются навести порядок в системе дотирования городского общественного транспорта. Сумма дотаций за проезд «льготников» для города немалая — около 1 млрд рублей ежегодно. Мэрия вводит электронный учет пассажиров, в том числе льготников, чтобы понять точный объем требуемых средств, а также устанавливает лимит поездок на городском транспорте. Сегодня это 120 поездок в месяц.

Число это далось пассажирам, транспортникам и властям непросто. Сначала городские власти установили лимит в 90 поездок, но возмутились, прежде всего, студенты. Пермь — очень протяженный город, к тому же в нем много вузов, корпуса которых «разбросаны» по разным районам. После дополнительных подсчетов и переговоров с представителями студенчества был найдет компромисс в 120 поездок. Но Агишева вновь выступила с критикой, хотя обычно ведет дискуссии заочно — в соцсетях — и не принимает участия в мероприятиях по обсуждаемому вопросу.

«Поспешил — людей насмешил. Это я о ситуации с попыткой увеличить число поездок по льготным проездным. К сожалению не смогла быть на круглом столе по этой теме. Хочу сказать, что стороны должны внимательно слушать друг друга и учитывать сложившуюся в городе ситуацию в сфере перевозок общественным транспортом», — написала в Facebook Агишева (пунктуация и орфография автора сохранены).

Богатая история

Семью Агишевой хорошо знали в Перми и до ее избрания в гордуму. Муж Надежды — Андрей Агишев — один из самых обеспеченных людей в городе, бывший генеральный директор компании «Пермрегионгаз», бывший депутат Заксобрания края, а также известный модник и франт. Ну, а больше всего бизнесмен прославился благодаря так называемому «делу «Урал-Грейта».

С 2006 по 2009 годы Агишев занимал должность председателя попечительского совета пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт». До этого пермский клуб показывал потрясающие результаты, но в чемпионате России сезона 2009-2010 уже не участвовал и вскоре прекратил свое существование.

Поскольку в финансировании клуба участвовал бюджет Пермского края, судьба «Урал-Грейта» привлекла внимание правоохранительных органов. Было заведено уголовное дело. Андрей Агишев и менеджер «Урал-Грейта» Виталий Вьюгов обвинялись в хищении средств бюджета Пермского края на сумму около 30 млн рублей, а Агишев — еще и в двух эпизодах растраты в размере 25,5 млн рублей с использованием служебного положения как гендиректор ООО «Пермрегионгаз».

Громкое уголовное дело не выбило семью Агишевых из общественно-политической жизни Прикамья Фото: страница Facebook

В июне 2015 года Агишев был приговорен Ленинским райсудом Перми к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Попытка оспорить приговор в Пермском краевом суде успеха не имела: суд оставил наказание в силе. Также с подсудимых взыскали 30 млн рублей, удовлетворив иск прокуратуры, которая требовала возмещения средств в бюджет края.

Несмотря на эти события, у семьи Агишевых, очевидно, осталось достаточно средств для безбедного отбытия условного наказания мужа и поддержания общественной активности жены. Они ведут вполне светский образ жизни, путешествуя, приобретая произведения искусства. Более того, активное семейство осваивает и новые виды бизнеса, взяв контроль над некогда популярной в Перми газетой «Звезда». Однако затем газету стали преследовать скандалы и финансовые сложности, редакционный коллектив раскололся, в результате от былой популярности издания не осталось и следа.

Сегодня в Перми существует две «Звезды»: некогда знаменитая газета и одноименный интернет-сайт, который отличается тем, что создает положительный имидж депутату Надежде Агишевой и бьет по ее политическим конкурентам.

Коллеги Агишевой по Пермской городской Думе относятся к ее действиям спокойно. Фракция «Яблоко» в Пермской думе состоит из одного депутата, влиять на принимаемые решения он не может, но помогает порой разрядить обстановку на скучных заседаниях.

«Сама Агишева словно не замечает, что коллеги ее уже называют „пермским Навальным“ и стремится „раскачивать лодку“ по любому поводу. Ее позиция по каждому вопросу заключается в демонстрации особого мнения, что бы ни делали другие. Но, во-первых, в „особых мнениях“ зачастую видна некомпетентность. А во-вторых, в своем стремлении казаться на фоне остальных независимой и особенной Агишева путает истинные „либеральные ценности“ со вседозволенностью», — резюмирует один из собеседников и добавляет, что подобное отношение к оппозиционерке в Перми уже стало общим. Вероятно, федеральное руководство «Яблока» это вполне устраивает.