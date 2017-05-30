Дело было, как будто 50 лет назад

20:41 29 мая 2017 0

Лучшее подтверждение известности губернатора - просьбы о селфи Фото: Анна Майорова © URA.RU

У Евгения Куйвашева юбилей: 29 мая исполнилось ровно пять лет, как Заксобрание утвердило его в качестве главы Свердловской области. Праздник он провел так же, как и предыдущую неделю — в поездках по региону, готовясь победить на первых за 14 лет выборах губернатора на Среднем Урале. Четвертой большой остановкой на этом пути стало село Байкалово, расположенное на самом востоке, почти на границе с Тюменской областью.

Тусклый свет в зале придал встрече особый антураж Фото: Анна Майорова © URA.RU

В программе вояжа было заявлено три основных пункта. Сначала демонстрация местных достижений в виде детского садика и филиала Ирбитского молокозавода. Не то, чтобы эта часть программы обязательна для всех визитов, но в Байкалово Евгений Куйвашев до этого не бывал ни разу, а тут такой повод для местных отметиться.

Затем самое главное — встреча с активом ЕР в рамках проходящих праймериз. На этот раз врио главы региона предстояло «окучить» 236 секретарей первичных организаций партии (всего в ходе поездок по регламенту необходимо показаться примерно 1400).

Отметить 5 лет на посту главе региона помогали лучшие единороссы Байкалово и Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Так сложилось, что в этот раз кортеж и журналисты приехали на место заметно раньше Евгения Куйвашева. И могли наблюдать, как в муниципалитете завершают приготовления. Не очень удачно. Ночью местами прошел дождь, и трактор пытался согнать лужи с дороги на подъезде к первой точке маршрута — нарядному детскому садику. После первого проезда получилась грязная полоса во всю дорогу, со второй попытки яркие салатового цвета бордюры окрасились в серый цвет. Тракторист был старателен и раз за разом повторял свою магию. В сцене начало чувствоваться что-то гоголевское. «А как думаешь, ежели придется, доедет тот трактор, скажем, до Москвы?», — начали рассуждать журналисты меж собой в ожидании первого лица.

Продавцам удалось удивить губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Осмотр достопримечательностей прошел стремительно. Губернатор похвалил садик, посмотрел на планы развития молочного производства. На предприятии решили выступить в ногу со временем. Им требуется кредит в 750 миллионов на открытие нового цеха — оформили прошение в виде стенда под заголовком «Пятилетка развития». Врио губернатора остался доволен.

После Нижнего Тагила встреча с единороссами в селе Байкалово выглядела, конечно, менее пафосно. И флагов поменьше, и младогвардейцы на входе попроще, а специальных девочек с микрофонами в зале и вовсе не нашлось. Впрочем, и зал был небольшой: сельское ДК с тусклым освещением, примерно на 200 с небольшим посадочных мест. Из-за тусклого света можно даже было, при желании, представить, что дело происходит лет 50 назад при свечах на отчете партии о достигнутых за пятилетку достижениях. Не хватало стола для президиума — без него просидевший на стуле молча большую часть встречи «компаньон» врио губернатора по праймериз секретарь реготделения ЕР Виктор Шептий смотрелся немного не солидно.

Виктор Шептий приготовил к юбилею шутку про выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зато в этот раз глава областных единороссов пошутил. Когда уже перешли к вопросам — одна из активисток решила узнать про дороги, начав с фразы «В России две беды….» — «А вторая — что иногда выбирают не тех», — попытался сострить Виктор Шептий. Получилось как-то двусмысленно. Неловкую паузу, впрочем, быстро замяли.

Большая часть речи врио губернатора, напоминала предыдущие, но были и отступления. Сначала Евгений Куйвашев вспомнил восточную мудрость: «Если не можешь победить врага — воспитай его детей», затем процитировал Отто Бисмарка: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!». Исходя из этих предпосылок, Евгений Куйвашев продолжил рассуждениями о необходимости воспитания молодежи. Безусловно, речь при этом шла о необходимости защищать от пропаганды чуждых россиянам ценностей.

Мотивирующие слоганы в Байкалово одинаково хороши для любой аудитории Фото: Анна Майорова © URA.RU

По еще одной складывающейся традиции, к каждой подобной встрече организаторы пытаются подготовить информповод поэмоциональнее. Так лучше запоминается, да и журналистам есть о чем писать. В этот раз Виктор Шептий сообщил, что год назад некие строители при разборе здания нашли медаль «За отвагу», к встрече как раз установили владельца. Тот уже мертв, но есть внучка, которой глава региона сейчас торжественно и вернет награду. Получилось трогательно.

Информповод сработал. После встречи внучка героя войны стала одним из основных спикеров для журналистов — расспрашивали о деде. Корреспондент «URA.RU» тоже попытался задать вопрос: «А как получилось, что награда потерялась?». Но, увы, не успел: «Не видите, человек устал? Хватит вопросов!», — как раз подскочил тут один из местных представителей «Единой России», наблюдавший за интервьюированием. На том, в общем-то, встреча и завершилась.