Урал обеспечит России победу в войне за нефтяные цены

На сложных месторождениях нефти необходимы технологии, которыми занимается уральский «ФОРЭС» Фото: media.gazprom-neft.ru

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Российская экономика получила преимущество в ценовой войне за нефть благодаря уральскому предприятию. Компания «ФОРЭС» из Свердловской области обеспечивает России эффективную и бесперебойную работу на месторождениях. Продукция компании давно вытеснила с рынка импортную и позволила стране быть независимой от иностранных игроков.

Деятельность «ФОРЭС» сосредоточена вокруг производства пропантов — материалов, необходимых при добыче нефти и газа. Так называют керамические гранулы, которыми заполняют трещины в земле на месторождениях. Пропанты помогают повысить отдачу нефтяных скважин и предотвращают обвалы почвы и землетрясения.

Пропанты помогают повысить отдачу нефтяных скважин Фото: media.gazprom-neft.ru

По словам гендиректора «ФОРЭС» Сергея Шмотьева, пропанты в России стали применять с 1990-х годов: до 1998 года материал завозился из Северной Америки, затем его начали производить отечественные компании. «ФОРЭС» за несколько лет стал лидером отрасли и быстро превзошел западные аналоги. «За десять лет импорт был полностью вытеснен, хотя некоторые иностранные производители запустили производство здесь, чтобы остаться на рынке», — пояснил Шмотьев в интервью газете «Коммерсант».

Российские нефтедобытчики часто сталкиваются с необходимостью работ с трудноизвлекаемыми запасами на глубине больше 2 тысяч метров. В разработке таких запасов применяются технологии горизонтального бурения и гидроразрыв пласта, для которых и необходимы пропанты. В США, например, компании для этих целей долгое время использовали песок, который вел себя гораздо хуже пропантов и не давал так эффективно вести добычу.

Согласно подсчетам аналитической компании IHS Markit, в 2020 году Россия увеличит производство нефти на 4,3%. Такой же прогноз в начале марта давал министр энергетики РФ Александр Новак. В этом случае доля России на нефтяном рынке составит 11,97%, что приблизит страну к мировым лидерам — Саудовской Аравии и США (по 13%). Наращивание производства станет возможно во многом благодаря пропантам, объяснил URA.RU доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений РГУ нефти и газа Петр Пятибратов:

«На многих богатых месторождениях — особые условия, где без этой технологии добыча в принципе невозможна».

Сейчас «ФОРЭС» занимает около 60% российского рынка пропантов. Основными потребителями продукции являются крупнейшие нефтяные игроки: «Лукойл», «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и другие. Шмотьев не исключает, что на фоне обвала котировок нефти потребность в пропантах возрастет. В мире постепенно заканчивается легкодоступная нефть, и внимание добытчиков теперь обращено на сложные месторождения, где требуется иной подход.

Российские нефтяные компании готовы переключиться на сложные месторождения, если легкодоступной нефти станет еще меньше Фото: media.gazprom-neft.ru

«По нашему прогнозу, мы все переориентируемся на эти направления и эту технологию добычи. Соответственно, здесь во многих случаях без пропантов уже не обойтись. Производственных мощностей „ФОРЭС“, безусловно, достаточно для обеспечения потребности российского рынка», — считает Шмотьев.

Для того, чтобы и дальше обеспечивать страну пропантами, «ФОРЭС» ведет научные разработки. Сейчас компании принадлежит более 60 российских и зарубежных патентов. Два из них производитель получил недавно — на технологию производства сверхлегких гранул и пропанты, покрытые специальным бактерицидным слоем. Заполняя скважины и подземные пустоты, такие гранулы позволяют более бережно воздействовать на почву. Новые образцы повышают экологичность нефтедобычи.

Вместе с этим компания вкладывает значительные средства в экологическую безопасность своих подразделений в трех свердловских городах — Асбесте, Сухом Логу и Каменске-Уральском. Только за 2019 год, согласно мартовскому отчету «ФОРЭС», компания выделила около 200 млн рублей на сохранение природы.