Губернатор Махонин готовит масштабное обновление власти

Дмитрию Махонину в скором времени предстоит собрать свою команду Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Формирование нового правительства губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, скорее всего, начнется в первой половине октября. Однако уже сейчас источники URA.RU из политтусовки края называют фамилии членов правительства, которые рискуют не войти в обновленный кабмин. В их числе — три профильных министра.

Махонин вступит в должность губернатора 21 сентября. После этого у него есть несколько месяцев, чтобы изменить состав правительства. Отставка последнего регламентируется законом «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края». В нем прописано, что «правительство слагает свои полномочия перед лицом, вновь наделенным полномочиями губернатора». После этого кабмин продолжит работать «до сформирования нового состава губернатором». При этом все министры будут работать с приставкой «и.о.»

Ольгу Антипину называют главным кандидатом на должность председателя правительства Пермского края, если последняя все-таки будет создана Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Один из главных вопросов — появится ли в пермском правительстве председатель (сейчас главой является Махонин). «Сейчас идут совещания — насколько такая должность необходима. Если она и появится, то наиболее достойный кандидат на этот пост — [первый заместитель председателя] Ольга Антипина», — уточняет информированный собеседник URA.RU.

В числе тех, кого может не войти в новый кабинет министров, называют зампредседателя по вопросам образования Антона Клепикова, утверждает инсайдер, близкий к политтусовке региона. На место Клепикова может претендовать депутат заксобрания Сергей Клепцин. «Он не связан с коррупционными скандалами, не представляет какой-либо бизнес», — отмечает собеседник. Другой считает, что на фоне Клепикова, «который мало что понимает в социальных вопросах, почти любой кандидат может выглядеть предпочтительнее». По версии еще одного собеседника, Клепикову удастся сохранить кресло в новом составе кабинета министров. «Что бы там ни говорили — он на хорошем счету у губернатора».

Сергея Клепцина называют одним из кандидатов на высокую должность в правительстве Пермского края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

С высокой долей вероятности, покинет свою должность зампредседателя по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров — человек из команды предыдущего губернатора Максима Решетникова. «Он хороший администратор, но ничего не понимает в медицине — профильного образования у него нет. Если его и уберут, то только по этой причине», — сказал знакомый с ситуацией собеседник.

Не исключено, что поста лишится министр информационного развития и связи края Игорь Никитин. Как раз к нему, по словам собеседника агентства, меньше всего претензий, но Никитин — «один из тех, кто может перейти на работу в Москву». Еще один кандидат на переезд в столицу — министр финансов Елена Чугарина. «Видимо, [переезд] случится в скором времени», — поделился источник в политических кругах региона.

По версии источников, Елена Чугарина покинет Пермский край до конца года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Другой вероятной причиной отставки Чугариной может стать то, что ее министерство «дистанцировалось от губернатора, став самостоятельной институцией». «С точки зрения эффективности — вопросов к минфину нет, но оно живет абсолютно в своей реальности, которая реальности нынешнего губернатора не отвечает», — поясняет еще один собеседник URA.RU.

Под вопросом пока остаются кандидатуры зампредседателя по вопросам социальной политики Татьяны Абдуллиной и министра здравоохранения Оксаны Мелеховой, отставку которой прочили еще до карантина. «Абдуллина вряд ли уйдет. Она прекрасно справляется с теми задачами, которые ей ставит Махонин», — говорит близкий к правительству источник. — Другое дело Мелехова: к минздраву давно накопилось много претензий». Между тем другой источник обращает внимание на то, что по Абдуллиной вопрос еще не решен, а вот «Мелехову пока вроде бы решили не трогать».

Антона Клепикова называют одним из самых вероятных кандидатов на отставку Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Политтехнолог Алексей Чусовитин не исключил появление новых заместителей у министров в правительстве. «У него (Махонина — прим.ред.) концепция сильных замов — он считает, что министр — это распорядитель ресурсов, который работает на публику, а всю работу должны выполнять заместители», — сказал Чусовитин.

Политконсультант Людмила Ознобишина считает, что главный вопрос ближайшего времени — назначение вице-премьеров. «Так называемая „коронавирусная эпоха управления“ сделала сам процесс тактическим, а вице-премьеры больше отвечали за стратегию. Поэтому стоит ожидать структурной перезагрузки в правительстве», — пояснила Ознобишина.

Собеседники URA.RU полагают, что главе региона предстоит серьезно подойти к подбору кандидатов. «Ротация правительства будет проходить постепенно, без компанейщины.

Махонину надо собрать свою сильную команду. А если учесть, что в регионе с достойными кадрами проблема, то становится понятно, почему так тщательно подходят к выбору кандидатов», — полагает собеседник, близкий к правительству края.

В администрации губернатора Пермского края вопрос возможной кадровой ротации в краевом правительстве оставили без комментариев. Пока достоверно известно, что правительство точно покинет вице-премьер Антон Удальев. Он выиграл довыборы в законодательное собрание края по округу №17 и перейдет в парламент. Борьба за вакантное место, как писало URA.RU, уже началась.