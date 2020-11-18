Свердловские буддисты могут потерять общину из-за обмана лидера

Буддисты могут лишиться не только всех построек в районе месторождения, но и потерять средства на новый монастырь Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Свердловской области буддийская община оказалась под угрозой исчезновения из-за решения своего руководства. Глава общины «Путь Будды» отказался выполнять взятые на себя обязательства — освободить гору Качканар — и вступил в конфликт с металлургами и администрацией Свердловской области. В результате буддисты могут лишиться не только всех построек в районе месторождения, но и потерять средства на новый монастырь.

Буддисты и металлурги искали компромисс по участку несколько последних лет. Представители Качканарского ГОКа осваивали участки с титаномагнетитовыми рудами в районе горы Качканар, при этом буддисты с горы уходить отказывались. За время жизни на этой территории, с 1995 года, буддисты незаконно основали поселение «Шедруб Линг», которое по суду должны были снести. В октябре 2019 года свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько усадил стороны за стол переговоров, где был найден компромисс и было подписано соглашение.

На новом месте представители общины смогут построить буддийский храм, на что им выделили 26 млн рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

По соглашению предполагалось, что буддисты выполнят решение суда 2014 года и переедут с территории Собственно-Качканарского месторождения в поселок Косья. Переезд должен был состояться до 1 ноября, для того чтобы металлурги могли начать первые взрывы на месторождении и при этом не подвергать опасности людей, которые ходят к буддистам. На новом месте представители общины смогут построить храм, на что им было выделено 26 млн рублей. При этом стороны согласовали график посещения сооружений на горе Качканар в выходные дни, а начиная с 2021 года — также в дни буддийских праздников.

В начале ноября стало известно, что поселенцы не выполняют обязательства, принятые в рамках соглашения: они продолжают жить в поселении, готовят еду, ведут хозяйство и принимают туристов, хотя должны были уйти еще в конце октября. «Меня не должно было быть на горе первого числа (1 ноября), и я первого числа выходил. А про второе, пятое и другие дни ноября и последующих месяцев в соглашении — ни слова», — объяснил лидер общины Михаил Санников.

По данным источников URA.RU в правительстве региона, из-за сложившейся ситуации вице-губернатор Сергей Бидонько 17 ноября пригласил обе стороны для обсуждения выполнения пунктов соглашения. «О расторжении соглашения речи не шло. Были претензии к Санникову по поводу того, что он продолжает жить на участке. На самом деле ему ничего не мешало съехать еще летом, потому что жилье в Косье у общины есть, и часть общины там и живет, а посещать строения на горе ему разрешалось», — уточнил собеседник. По имеющейся информации от источников агентства, 26 млн рублей могут быть отозваны представителями ГОКа из-за невыполнения поселенцами условий соглашения.

Сам Бидонько уточнил URA.RU, что руководство буддисткой организации стало неожиданно уклоняться от выполнения соглашения. «Несколько человек продолжает проживать на горе. Они получили деньги и землю, но меняют соглашение — это выглядит, мягко говоря, не очень красиво. Мне бы очень хотелось, чтобы руководство буддийской общины еще раз задумалось над своими действиями, на мой взгляд, другого пути, кроме исполнения соглашения — нет», — объяснил вице-губернатор. Он уточнил, что единственной альтернативой является снос хозяйственных построек общины, который должен был произойти по решению суда.

Получить оперативный комментарий у Санникова на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента URA.RU.