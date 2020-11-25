Как устраивают вечеринки во время пандемии коронавируса

Популярность набирает загородный отдых в семейном кругу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Одной из сфер деятельности, по которым коронавирус ударил особенно сильно, стала ивент-индустрия, или отрасль организации праздников. Запрет на проведение массовых мероприятий оставил свердловчан без корпоративов, а их детей — без новогодних елок. Однако ограничения побудили участников рынка искать новые форматы деятельности, и в некоторых случаях были найдены удачные решения.

Так, по мнению руководителя ивент-департамента загородного клуба «Белая лошадь» Алексея Михеева, трендом следующего года станет проведение торжеств на открытом воздухе, что позволяет максимально сохранить праздничную атмосферу и соблюсти все правила эпидемиологической безопасности. «Мы ожидаем увеличения спроса на форматы: концерты, спортивные события, обучение, психология-самопознание-коучинг, массовый тимбилдинг. В условиях пандемии праздники проще организовывать на больших площадях с соблюдением социальной дистанции и развитой инфраструктурой», — прокомментировал Алексей Михеев.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Он добавил, что безопасность и защищённость на сегодняшний день — это не только требование контролирующих органов, но и запрос самих гостей. По словам эксперта, в закрытых помещениях сложнее избежать перекрещивающихся потоков людей, но соблюдение масочного режима, обученный и экипированный персонал, хорошая вентиляция, очистители воздуха и санитайзеры позволяют снизить угрозу заражения коронавирусом. На открытых же площадках таких затруднений не возникает. Этого позволяет достичь разделение гостей на небольшие группы для проведения мастер-классов, иммерсивных активностей (вовлекающих зрителя в происходящее), спортивных состязаний и так далее.

Благодаря такому подходу перенос крупных торжеств на открытые площадки позволит уральцам устроить полноценный праздник.

«Допустим, кто-то из гостей может кататься на собачьих упряжках, на коньках, на бубликах, снегоходах, фотографироваться с аниматорами — и все это будет происходить одновременно. Наличие отдельных входов в домики и беседки позволит избежать массового скопления людей. В таких условиях может безопасно отдыхать несколько тысяч человек. Понятно, что в городских условиях подобный формат обеспечить проблематично», — прокомментировал Алексей Михеев.

коронавирус поставил крест на массовых празднествах в городе. Альтернативой может стать отдых на загородных открытых площадках, где скученность людей будет меньше Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Как писало URA.RU, в Екатеринбурге в этом году отказались даже от традиционного ледового городка. В новогоднюю ночь не будут работать кафе, рестораны и развлекательные учреждения. Соответственно, горожанам придется самостоятельно придумывать, чем занять свой досуг. Массовая стрельба фейерверками во дворах и поедание мандаринов под шампанское далеко не у всех ассоциируется с «правильным» Новым годом, полагает Алексей Михеев.

Его коллеги прогнозируют в 2021 году уход индустрии в онлайн-формат. «Проактивные организаторы перешли в онлайн. Это уже не совсем ивент-индустрия, скорее, смежная область медиа. Однако те, кто смогли это сделать — выживают, а те, кто не смог перестроиться, зачастую терпят крах», — рассказал директор московского ивент-агентства Bigfinger Антон Пузырев. Правда, отметил он, онлайновую форму проведения мероприятий чаще всего используют бизнес-структуры, люди, желающие повеселиться, к ней прибегают редко. Даже несмотря на то, что крупные мероприятия такого формата по размаху и бюджетам сопоставимы с оффлайновыми.

Эту особенность объяснил генеральный директор праздничного агентства «Колесница судеб» Тимур Бикбов: «Вы захотите праздновать день рождения онлайн? Вряд ли, правда? Захочет ли заказчик видеть выступление артистов на экране? Проще включить телевизор, например, на „Первый канал“. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения создания праздничного настроения онлайн-формат бесперспективен». По словам Тимура Бикбова, уставшие от пандемии люди, как никогда, хотят праздника, поэтому большинство представителей ивент-индустрии действует на свой страх и риск, нарушая коронавирусные ограничения.

Беседки с отдельным входом позволяют выдерживать социальную дистанцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Именно загородный формат семейного отдыха позволяет индустрии работать легально, не попадая под санкции Роспотребнадзора, согласны представители отрасли. Однако и в нем есть свои ограничения. Руководитель ивент-департамента загородного клуба «Белая лошадь» Алексей Михеев подчеркнул, что принципиальным моментом является удачное географическое расположение площадки. «Основными гостями загородных праздников являются горожане. Если мы говорим о формате мероприятий выходного дня, то отнюдь не все они поедут дальше 100 километров от дома», — констатировал Алексей Михеев, подчеркнув, что идеальная удаленность места отдыха от городской черты и межрегиональных транспортных хабов не превышает 20 километров. Впрочем, добавил эксперт, на современных площадках с развитой инфраструктурой, как правило, предусмотрены комфортные условия для проживания в течение нескольких дней. Это позволяет даже гостям, прибывшим издалека, с комфортом провести на площадке отпуск или новогодние каникулы.