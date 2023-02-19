Екатеринбуржцы спасли мужчину, замерзавшего после ампутации ног

Пожилой человек 2 месяца просидел на паперти в морозы в окровавленных бинтах. Фото, видео

20 февраля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Возможно, неравнодушие нескольких людей спасло мужчину от смерти (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржцу Андрею Евсееву в декабре ампутировали сразу обе ступни, с тех пор два месяца он просидел на паперти в окровавленных бинтах. Прохожие несколько раз вызывали для инвалида скорую, но всякий раз он оказывался на улице. Из-за переохлаждения и отсутствия перевязок у пожилого человека началась гангрена. Как неравнодушные горожане спасали мужчину, URA.RU рассказала одна из участниц — Екатерина. «В четверг, 16 февраля, я ехала по улице Вилонова и остановилась возле „Пятерочки“ купить продуктов. Рядом с магазином сидел мужчина в инвалидном кресле, просил милостыню. Он был укрыт курткой, на ногах летние кроссовки. Я вспомнила, что у меня в машине есть теплые угги и обрадовалась, что могу помочь. Принесла, а он говорит — надень мне их», — рассказала Екатерина. Когда в приюте с инвалида сняли бинты, то увидели жуткую картину Фото: читатель URA.RU Когда женщина сняла с нищего обувь, ее охватил ужас: ступни полностью отрезаны, культи обмотаны грязными окровавленными бинтами. Даже неопытному человеку стало очевидно, что у мужчины началась гангрена. Екатерина предложила отвезти инвалида в больницу № 7, которая находится рядом, и где в декабре Евсееву ампутировали ноги. Но тот отказался. «Он махнул рукой, мол, меня оттуда выгоняют. Тогда я вызвала скорую, хотя он не хотел, говорил, что ему не больно. Фельдшеры приехали и говорят: „О, привет, Андрей!“ Оказывается, они его знают, я не первая, кто вызывал скорую. Она его забирала, словно такси, привозила в приемный покой, и вскоре он снова оказывался на улице», — говорит Екатерина. Женщина недоумевает, почему никто из врачей не заинтересовался судьбой человека, который при всей очевидности оказался в крайне сложной жизненной ситуации. По словам горожанки, мужчина немного не в себе, не имеет документов и жилья. При себе у него была лишь выписка из больницы после ампутации, в которой медики рекомендовали нищему «избегать переохлаждений и делать перевязки». «В тот день он отказался от госпитализации, но я приехала на следующий день и убедила поехать в приют „Дари добро“. Там вызвали скорую, которая увезла его в первую областную больницу. Медики вынесли вердикт, что это гангрена и нужна операция, но он испугался и написал отказ. Мы все были в шоке!» — продолжает Екатерина. Мужчина лишился ног в декабре, а потом два месяца прожил на улице Фото: читатель URA.RU В итоге Евсеев вновь оказался возле «Пятерочки» — в приют с тяжелым инфекционным процессом его взять не могли. В 20-градусный мороз он просил подаяние в одних бинтах: обувь попросту не налезала на обмотанные культи. В магазине сжалились над бродягой и пустили в тамбур. Сотрудники даже кормили несчастного супом. «Я молилась все дни и случилось чудо: подключилась служба милосердия и еще много неравнодушных людей. В субботу мы вновь приехали к Андрею, и он сказал, что готов лечь в больницу. Возникло много препятствий, но нам удалось его положить в первую областную. В воскресенье прошла операция», — говорит женщина. Как дальше сложится судьба Евсеева, сейчас неизвестно. Если он согласится, ему найдется место в приюте. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу больницы № 7, где ранее оперировали мужчину и куда, по словам очевидцев, позже его неоднократно привозили с улицы на скорой. «Пациент ранее был дважды госпитализирован в отделение гнойной хирургии и дважды отказывался от ампутации. Самостоятельно сбегал из медицинского учреждения. В третью госпитализацию он дал согласие на операцию, была выполнена ампутация двух стоп. Заживление ран без особенностей, выписан в удовлетворительном состоянии», — объяснили в пресс-службе учреждения. Представители больницы уточнили, все необходимые перевязки пациенту были проведены. Во время выписки его забирали друзья, которые обещали отвезти Евсеева в Камышлов. «При повторных обращениях пациент также отказывался от госпитализации. Отказался он и от восстановления документов через социальные службы», — добавили в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцу Андрею Евсееву в декабре ампутировали сразу обе ступни, с тех пор два месяца он просидел на паперти в окровавленных бинтах. Прохожие несколько раз вызывали для инвалида скорую, но всякий раз он оказывался на улице. Из-за переохлаждения и отсутствия перевязок у пожилого человека началась гангрена. Как неравнодушные горожане спасали мужчину, URA.RU рассказала одна из участниц — Екатерина. «В четверг, 16 февраля, я ехала по улице Вилонова и остановилась возле „Пятерочки“ купить продуктов. Рядом с магазином сидел мужчина в инвалидном кресле, просил милостыню. Он был укрыт курткой, на ногах летние кроссовки. Я вспомнила, что у меня в машине есть теплые угги и обрадовалась, что могу помочь. Принесла, а он говорит — надень мне их», — рассказала Екатерина. Когда женщина сняла с нищего обувь, ее охватил ужас: ступни полностью отрезаны, культи обмотаны грязными окровавленными бинтами. Даже неопытному человеку стало очевидно, что у мужчины началась гангрена. Екатерина предложила отвезти инвалида в больницу № 7, которая находится рядом, и где в декабре Евсееву ампутировали ноги. Но тот отказался. «Он махнул рукой, мол, меня оттуда выгоняют. Тогда я вызвала скорую, хотя он не хотел, говорил, что ему не больно. Фельдшеры приехали и говорят: „О, привет, Андрей!“ Оказывается, они его знают, я не первая, кто вызывал скорую. Она его забирала, словно такси, привозила в приемный покой, и вскоре он снова оказывался на улице», — говорит Екатерина. Женщина недоумевает, почему никто из врачей не заинтересовался судьбой человека, который при всей очевидности оказался в крайне сложной жизненной ситуации. По словам горожанки, мужчина немного не в себе, не имеет документов и жилья. При себе у него была лишь выписка из больницы после ампутации, в которой медики рекомендовали нищему «избегать переохлаждений и делать перевязки». «В тот день он отказался от госпитализации, но я приехала на следующий день и убедила поехать в приют „Дари добро“. Там вызвали скорую, которая увезла его в первую областную больницу. Медики вынесли вердикт, что это гангрена и нужна операция, но он испугался и написал отказ. Мы все были в шоке!» — продолжает Екатерина. В итоге Евсеев вновь оказался возле «Пятерочки» — в приют с тяжелым инфекционным процессом его взять не могли. В 20-градусный мороз он просил подаяние в одних бинтах: обувь попросту не налезала на обмотанные культи. В магазине сжалились над бродягой и пустили в тамбур. Сотрудники даже кормили несчастного супом. «Я молилась все дни и случилось чудо: подключилась служба милосердия и еще много неравнодушных людей. В субботу мы вновь приехали к Андрею, и он сказал, что готов лечь в больницу. Возникло много препятствий, но нам удалось его положить в первую областную. В воскресенье прошла операция», — говорит женщина. Как дальше сложится судьба Евсеева, сейчас неизвестно. Если он согласится, ему найдется место в приюте. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу больницы № 7, где ранее оперировали мужчину и куда, по словам очевидцев, позже его неоднократно привозили с улицы на скорой. «Пациент ранее был дважды госпитализирован в отделение гнойной хирургии и дважды отказывался от ампутации. Самостоятельно сбегал из медицинского учреждения. В третью госпитализацию он дал согласие на операцию, была выполнена ампутация двух стоп. Заживление ран без особенностей, выписан в удовлетворительном состоянии», — объяснили в пресс-службе учреждения. Представители больницы уточнили, все необходимые перевязки пациенту были проведены. Во время выписки его забирали друзья, которые обещали отвезти Евсеева в Камышлов. «При повторных обращениях пациент также отказывался от госпитализации. Отказался он и от восстановления документов через социальные службы», — добавили в пресс-службе.