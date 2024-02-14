Харитонов собрал свердловчан поностальгировать по СССР

И раздать обещаний — про заводы, еду, пенсии и «Ельцин Центр»

15 февраля 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

Лозунг предвыборной программы Харитонова — «Поиграли в капитализм и хватит» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кандидат в президенты РФ, депутат Госдумы Николай Харитонов провел в Екатеринбурге двухчасовую встречу со сторонниками, на которой напомнил о мощи СССР и последствиях его распада, а также сделал ряд громких заявлений. Например, пообещал увеличить зарплаты минимум до 35 тысяч рублей, пенсии и стипендии. А также возмутился дефицитом яиц и молока с творогом и призвал закрыть «Ельцин Центр», передает корреспондент URA.RU из кинотеатра «Салют». По мнению Харитонова, крупные промышленные производства из отраслей металлургии, обработки цветных металлов, авиационной промышленности, электроники и электротехники необходимо национализировать. А также развивать малые и средние предприятия, чтобы укреплять научно-технический потенциал, сделать фокус на народные предприятия. На встречу с Харитоновым приехали коммунисты со всех регионов УрФО, так что зал был полным. Кому-то пришлось стоять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Из-за непродуманных образований, уничтожили колхозы, 40 млн гектаров вывели из оборота. Мы на продовольствии должны зарабатывать, но в первую очередь накормить экологически чистым продуктом себя, а потом других. Земля должна кормить народ, а не кучку хозяев-миллиардеров. Наш главный ориентир — народные предприятия», — заявил политик. Поэтому, добавил он, нужно повышать уровень поддержки сельхозотрасли. «Начнем с удвоения расходов и дорастем до четырехкратного увеличения финансирования. Также необходимы доступное кредитование и налоговые льготы для сельхозпредприятий, восстановление легкой промышленности», — заверил Харитонов. Вместе с Харитоновым приехал первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин — «серый кардинал» партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Теме питания он посвятил отдельный блок. «Моя мама всегда говорила: ребенка надо кормить [грудью] минимум полтора — два года, ведь самое хорошее молоко — это материнское. А цельное молоко где взять? Нет его. Сегодня коров в России осталось в разы меньше, чем было в СССР, а молоко — это кальций, кальций — это наши кости», — наставлял Харитонов. Присутствующих он призвал каждое утро потреблять 100 граммов натурального творога. С «ножками Буша» (распространенное на постсоветском пространстве название куриных окорочков во фритюре) у него связаны болезненные воспоминания. В 1990-е годы он был в США и видел, как эти «ножки» заливают жидким азотом. «Мы смотрели на это, а потом приезжали домой и видели эти ножки [в кафе] и понимали, что это отрава», — поделился кандидат. Поэтому, отметил он, России нужно хорошее мясо. А отсутствие собственного яйца у РФ Харитонов навал «стыдобищем» и вспомнил, как в детстве, когда ходил «христосоваться» (поздравлять с праздником Пасхи и обмениваться яйцами) и получал взамен яйца, не ел их — любил только свои, домашние. Мать же сокрушалась, что их придется отдавать свиньям. «А сейчас приходится попрошайничать у Таджикистана и Турции. Что за стыдобище», — негодовал спикер. Надбавка в торговых сетях, по мнению Харитонова, должна быть не больше 10% от стоимости продукции, которую отдают им на реализацию. Еще одна идея — преобразование центрального банка в государственный. «Ведь только такой банк может осуществлять справедливую кредитную политику и работать в интересах общества», — убежден Харитонов. Беспроцентная ссуда на квартиры для молодых семей, по мнению коммуниста, станет стимулом к тому, что россияне станут больше рожать: «Я из семьи из пяти человек, мама моя — тоже. Раньше в деревнях и по 10 детей рожали. Через 20-30 лет кто Россию будет защищать?» Харитонов призвал сторонников идти к изменениям спокойно — без бунтов и революций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше 35 тысяч рублей, пенсии и стипендии также нужно увеличить, а плата за капремонт не должен превышать 10% от заработка семьи, заявил Харитонов. Также он выступил за возврат прежнего порога пенсионного возраста — 55 (для женщин) и 60 лет для мужчин. Отвечая на вопрос о «Ельцин Центре», Харитонов ожидаемо (у партии есть позиция по этому вопросу) предложил: «Нет человека [Бориса Ельцина] — царство ему небесное, пусть спит спокойно, но это учреждение н занимается патриотическим воспитанием молодежи. Поэтому надо его закрыть с богом и до свидания». Николай Харитонов — один из четырех кандидатов в президенты РФ. Выборы пройдут 15—17 марта. Кроме него, на пост претендуют действующий глава государства Владимир Путин (ожидается в Свердловской области в ближайшее время), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Харитонов уже участвовал в главных выборах — в 2004 году, он занял второе место с 13,69% голосов. В Екатеринбург Харитонов прилетел днем 14 февраля, а улетит 15-го — после того, как посетит Уральский завод гражданской авиации. Перед встречей с избирателями он побывал в Музее пионерии, где повязал галстуки школьникам, решившим вступить в ряды организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в президенты РФ, депутат Госдумы Николай Харитонов провел в Екатеринбурге двухчасовую встречу со сторонниками, на которой напомнил о мощи СССР и последствиях его распада, а также сделал ряд громких заявлений. Например, пообещал увеличить зарплаты минимум до 35 тысяч рублей, пенсии и стипендии. А также возмутился дефицитом яиц и молока с творогом и призвал закрыть «Ельцин Центр», передает корреспондент URA.RU из кинотеатра «Салют». По мнению Харитонова, крупные промышленные производства из отраслей металлургии, обработки цветных металлов, авиационной промышленности, электроники и электротехники необходимо национализировать. А также развивать малые и средние предприятия, чтобы укреплять научно-технический потенциал, сделать фокус на народные предприятия. «Из-за непродуманных образований, уничтожили колхозы, 40 млн гектаров вывели из оборота. Мы на продовольствии должны зарабатывать, но в первую очередь накормить экологически чистым продуктом себя, а потом других. Земля должна кормить народ, а не кучку хозяев-миллиардеров. Наш главный ориентир — народные предприятия», — заявил политик. Поэтому, добавил он, нужно повышать уровень поддержки сельхозотрасли. «Начнем с удвоения расходов и дорастем до четырехкратного увеличения финансирования. Также необходимы доступное кредитование и налоговые льготы для сельхозпредприятий, восстановление легкой промышленности», — заверил Харитонов. Теме питания он посвятил отдельный блок. «Моя мама всегда говорила: ребенка надо кормить [грудью] минимум полтора — два года, ведь самое хорошее молоко — это материнское. А цельное молоко где взять? Нет его. Сегодня коров в России осталось в разы меньше, чем было в СССР, а молоко — это кальций, кальций — это наши кости», — наставлял Харитонов. Присутствующих он призвал каждое утро потреблять 100 граммов натурального творога. С «ножками Буша» (распространенное на постсоветском пространстве название куриных окорочков во фритюре) у него связаны болезненные воспоминания. В 1990-е годы он был в США и видел, как эти «ножки» заливают жидким азотом. «Мы смотрели на это, а потом приезжали домой и видели эти ножки [в кафе] и понимали, что это отрава», — поделился кандидат. Поэтому, отметил он, России нужно хорошее мясо. А отсутствие собственного яйца у РФ Харитонов навал «стыдобищем» и вспомнил, как в детстве, когда ходил «христосоваться» (поздравлять с праздником Пасхи и обмениваться яйцами) и получал взамен яйца, не ел их — любил только свои, домашние. Мать же сокрушалась, что их придется отдавать свиньям. «А сейчас приходится попрошайничать у Таджикистана и Турции. Что за стыдобище», — негодовал спикер. Надбавка в торговых сетях, по мнению Харитонова, должна быть не больше 10% от стоимости продукции, которую отдают им на реализацию. Беспроцентная ссуда на квартиры для молодых семей, по мнению коммуниста, станет стимулом к тому, что россияне станут больше рожать: «Я из семьи из пяти человек, мама моя — тоже. Раньше в деревнях и по 10 детей рожали. Через 20-30 лет кто Россию будет защищать?» Минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше 35 тысяч рублей, пенсии и стипендии также нужно увеличить, а плата за капремонт не должен превышать 10% от заработка семьи, заявил Харитонов. Также он выступил за возврат прежнего порога пенсионного возраста — 55 (для женщин) и 60 лет для мужчин. Отвечая на вопрос о «Ельцин Центре», Харитонов ожидаемо (у партии есть позиция по этому вопросу) предложил: «Нет человека [Бориса Ельцина] — царство ему небесное, пусть спит спокойно, но это учреждение н занимается патриотическим воспитанием молодежи. Поэтому надо его закрыть с богом и до свидания». Николай Харитонов — один из четырех кандидатов в президенты РФ. Выборы пройдут 15—17 марта. Кроме него, на пост претендуют действующий глава государства Владимир Путин (ожидается в Свердловской области в ближайшее время), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Харитонов уже участвовал в главных выборах — в 2004 году, он занял второе место с 13,69% голосов. В Екатеринбург Харитонов прилетел днем 14 февраля, а улетит 15-го — после того, как посетит Уральский завод гражданской авиации. Перед встречей с избирателями он побывал в Музее пионерии, где повязал галстуки школьникам, решившим вступить в ряды организации.