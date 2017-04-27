15:20 26 апреля 2017 9

Ефимов (слева) мог заменить Ноженко (справа), но пока не вышло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых явных кандидатов на должность министра экономики Свердловской области отклонен. Как стало известно «URA.RU», в правительстве предполагали, что пустующий уже третью неделю высокий пост займет бывший глава Счетной палаты Андрей Ефимов. Его контракт закончился в начале 2017 года, после чего он был назначен советником первого вице-губернатора Алексея Орлова.

«Орлов лоббировал кандидатуру Ефимова, поскольку тот хорошо подкован в этих вопросах, профессионально ориентируется», — утверждает источник в правительстве региона.

Собеседник агентства считает, что пройти согласование Ефимову помешали сразу два серьезных фактора. В последние годы он активно сотрудничал с правоохранительными органами, что позволило последним завести громкие дела на членов свердловского кабмина. Кроме того, деятельностью Ефимова как руководителя Счетной палаты оказался недоволен целый пул министров, вынужденных отстаивать в суде мелкие придирки контролирующей инстанции.

Впрочем, в кабмине не исключают, что совместная поездка Орлова с врио губернатора в Ганновер (Германия) может изменить решение главы региона в пользу Ефимова. «Мне ничего об этом неизвестно», — лаконично прокомментировал отказ от назначения директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов.

Должность министра экономики вакантна с 5 апреля, когда губернатор согласился принять отставку Дмитрия Ноженко. Тот перешел на пост главы администрации Ленинского района Екатеринбурга.