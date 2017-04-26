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Главные новости Тюменской области
15:53  26 апреля 2017 5

В Тюмени коллекторы изуродовали машины «должников». От нападения пострадали люди без кредитов

Неизвестные коллекторы измазали краской 5 машин на Войновкефото - Никита Флус, социальная сеть "Вконтакте"

Жители Тюмени стали жертвами нападения коллекторов. Машины жителей района Войновка неизвестные облили желтой краской, к которой прилепили распечатанные на принтере требования вернуть долги.

Сообщение о бесчинствах тюменских коллекторов появилось сразу в нескольких местных группах «ВКонтакте». Пользователь Никита Флус сообщил, что «на парковке дома по адресу Малая Боровская, 5 какие-то люди измазали краской машины».

Мужчина сообщил, что отвез заявление в полицию и «ждет участкового». Как сообщил «URA.RU» сам пострадавший, из пяти изображенных на фото залитых краской автомобилей два принадлежат ему, и он уже отдал за услуги автомойки 1000 рублей. При этом у самого автовладельца, по его заверениям, долгов нет.

Всего пострадали четыре автомобиля. На некоторых из них оказались приклеены листы бумаги с требованием вернуть долги. В одном из требований значилась сумма долга — 2 миллиона рублей, имена якобы задолжавших супругов и адрес дома, в котором они живут. Дом семейной пары, якобы задолжавшей 2 миллиона, расположен в частном секторе напротив стоянки, на которой располагались пострадавшие автомобили.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «URA.RU» подтвердили, что по данному факту поступило одно заявление в отдел полиции №1. «Участковый уполномоченный выясняет обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе.

Николай Бастриков
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