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12:34  02 мая 2017 0

Военная техника разрушила ровный асфальт в центре Екатеринбурга. ФОТО

Разбитая дорога на перекрестке улиц Карла Либкнехта - Ленина, улица ленина, дорога, колея
После проезда танков на асфальте осталась глубокая колеяФото: Анна Майорова © URA.RU

Асфальт на центральных улицах Екатеринбурга пострадал из-за репетиции парада военной техники к 9 мая.

После проезда танков и самоходных артиллерийских установок по проспекту Ленина на гладком дорожном полотне остались глубокие колеи. В некоторых местах асфальт буквально превратился в крошку под весом боевых машин, даже несмотря на то, что гусеницы техники были закрыты резиновыми чехлами.

Вес ракетного комплекса «Искандер», который будет участвовать в параде 9 мая, составляет 42 тонны. При этом масса двухосного тягача с максимальным грузом, разрешенным для проезда по дорогам, не должна превышать 36 тонн.

Согласно информации с сайта администрации Екатеринбурга, ежегодно городу требуется 4 миллиарда рублей на текущий ремонт дорог и 5,5 миллиардов на капитальный.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе мэрии не удалось.

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Так выглядел перекресток Карла-Либкнехта — Ленина сразу после проезда военной техники. Фото: © URA.RU

Марк Бородин
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