12:34 02 мая 2017 0

После проезда танков на асфальте осталась глубокая колея Фото: Анна Майорова © URA.RU

Асфальт на центральных улицах Екатеринбурга пострадал из-за репетиции парада военной техники к 9 мая.

После проезда танков и самоходных артиллерийских установок по проспекту Ленина на гладком дорожном полотне остались глубокие колеи. В некоторых местах асфальт буквально превратился в крошку под весом боевых машин, даже несмотря на то, что гусеницы техники были закрыты резиновыми чехлами.

Вес ракетного комплекса «Искандер», который будет участвовать в параде 9 мая, составляет 42 тонны. При этом масса двухосного тягача с максимальным грузом, разрешенным для проезда по дорогам, не должна превышать 36 тонн.

Согласно информации с сайта администрации Екатеринбурга, ежегодно городу требуется 4 миллиарда рублей на текущий ремонт дорог и 5,5 миллиардов на капитальный.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе мэрии не удалось.