14:26 03 мая 2017 0

Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах президента РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кировский облсуд утвердил условный срок Алексею Навальному по делу «Кировлеса». Судья Михаил Обухов оставил без удовлетворения жалобу оппозиционера и предпринимателя Петра Офицерова.

В феврале Ленинский суд Кирова назначил Алексею Навальному пять лет лишения свободы условно, Офицерову — четыре года лишения свободы условно. Тогда адвокат Ольга Михайлова рассказала «Национальной службе новостей», что суд учел то, что Навальный три года провел под условным сроком после первого приговора.

Соответственно срок действия наказания истечет в августе 2018 года. В ходе заседания в облсуде в среду, 3 мая, защита Навального и Офицерова просила отменить приговор, при том что обвинение настаивало на том, чтобы оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Первый процесс по делу «Кировлеса» прошел в 2013 году. Однако приговор был отменен после того, как Европейский суд по правам человека постановил, что Навального и Офицерова осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. Суд провел новый судебный процесс, напоминает портал «Медиазона».

13 декабря 2016 года Алексей Навальный объявил, что собирается участвовать в выборах президента в 2018 году. Теперь же судимость по тяжкой статье о присвоении или растрате запрещает оппозиционеру выдвигаться кандидатом на выборы. Алексей Навальный ранее заявлял, что намерен оспорить этот запрет в Конституционном суде.