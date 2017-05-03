18:30 03 мая 2017 0

В городе приостановлено строительства десятков жилых домов Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Странная ситуация складывается в Среднеуральске — тут у собственников земли отзывают разрешения на строительство, выданные еще в 2013 году. У проблемы две причины. Первая — уголовное дело на бывшего мэра. Вторая — город восемь лет не соблюдал законные процедуры выделения участков. В Первоуральске растет массовое недовольство людей, которые продали квартиры, чтобы жить на земле, а остались ни с чем.

Мэр Среднеуральска Виктор Козлов в конце апреля отозвал все разрешения на строительство, которые были выданы некоммерческому партнерству «Коптяки-12».

Собственникам земельных участков он сказал, что по этим землям не было проведено публичных слушаний о переводе их из одной категории в другую, а в градостроительные документы не вносились изменения. В этом конкретном случае пострадали около 80 семей.

«Мы ничего не понимаем. с 2013 года у нас все было нормально. Землю покупали у застройщика. Многие из нас продали квартиры, чтобы купить землю и начать строиться. Кто-то использовал для строительства материнский капитал. Все документы на землю по сто раз проверены банками. У части людей дома в такой высокой степени готовности, что они выходили уже на присвоение адреса. Все разрешения всегда были в порядке, опубликованы на сайте. Но, придя к власти, новый мэр первым делом, нарушая все законы, отозвал все разрешения! Такое впечатление, что нас просто хотят кинуть, потому что земля наша кому-то понадобилась под застройку», — возмущается владелица одного из участков Татьяна Иванова.

Участок, который был отдан под некоммерческое партнерство «Коптяки-12» — проблемный не только из-за нарушений при изменении статуса земель. Он также фигурирует в рамках уголовного дела против экс-мэра города Бориса Тарасова. Его обвиняют в в незаконном предоставлении земельного участка и причинении бюджету ущерба в размере 61 миллиона рублей. Обвинительное заключение по делу прокуратура утвердила еще в конце 2016 года, вот-вот начнется судебный процесс.

Именно «Коптяки-12» незаконно получили землю под строительство. «При рыночной цене за сотку в 100-150 тысяч рублей, мэр выделял землю по 8600, — говорит источник в городе, знакомый с обстоятельствами уголовного дела.

«Но как нам быть? Мы покупали землю у застройщика по рыночной стоимости, по 70 тысяч за сотку без света и без газа, мы добросовестные приобретатели, третьи лица. Мы и знать ничего не знаем о махинациях мэра», — говорит Иванова.

Сейчас в мэрии решают, каким образом выходить из щекотливой ситуации. Ущерб нанесен городу значительный, но кто его будет возмещать — непонятно. Формально — закон на стороне администрации и она может подать иск в суд на собственников земельных участков, чтобы заставить их возместить ущерб, причиненный вообще не ими. Собственники могут подать иск на продавца земли, последний — на мэра.

Второй путь, который может избрать администрация, — это подать гражданский иск о причинении ущерба уже непосредственно к Тарасову — он и будет возмещать ущерб городу. «Если честно, в городе пока думают», — рассказывает еще один источник агентства в городе.

Многие жители города отдали последнее, чтобы переехать жить на землю и построить дом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сейчас недовольные собственники земель в «Коптяках-12» намерены добиться отмены постановления нового мэра города об отзыве у них разрешений на строительство. «Нам предлагают подождать, однако мы понимаем, зачем — спустя три месяца обжаловать постановление главы города будет нереально», — говорит Иванова.

Владельцы земель готовят исковое заявление в суд. Им предлагают скинуться на адвоката — по 16 тысяч рублей с заявителя. «Но суд будет идти три-четыре месяца. Этот строительный сезон для большинства людей просто потерян», — говорит Татьяна.

Заместитель главы города по строительству архитектуре и ЖКХ Дмитрий Кириллов пояснил журналисту «URA.RU», что история с «Коптяками-12» находится вне зоны его компетенции. Временно исполняющая обязанности главы комитета по архитектуре Марина Шестакова не взяла трубку рабочего телефона.

Однако история с «Коптяками-12» — только часть проблемы, которые есть у собственников земли в садовых некоммерческих товариществах, расположенных в черте городского округа Среднеуральск.

Последние восемь лет в городе нарушалась процедура выделения земель под индивидуальную жилую застройку. Гордума исправно принимала решение, однако не вносились никакие изменения в градостроительные документы, в Генплан города, не проходили и публичные слушания.

Но без этого невозможно нормальное узаконивание постройки. «В округе примерно 10-12 таких СНТ, в каждом по 50 участков. Пострадали примерно 500-600 семей», — рассказывает источник в городе.

Сейчас, по нашим данным, главархитектура округа готовит сразу шесть пакетов документов по этим СНТ. Вноситься изменения в градостроительные документы будут летом этого года, по частям. Также в городе пройдет как минимум шесть процедур общественных слушаний.