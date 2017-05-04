19:45 04 мая 2017 0

Ожидается, что строители обустроят набережную в 2017 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Набережную Исети в Екатеринбурге перестроят за 400 млн рублей. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации города, московская компания Strelka Architecs представила план реконструкции.

Проект реконструкции набережной разбит на несколько этапов. Ожидается, что в 2017 году строители обустроят участок от улицы Малышева до Куйбышева. Замглавы администрации города по вопросам капстроительства Алексей Белышев сообщил, что на эти цели будет выделено около 200 млн из бюджетов города и области и более 200 млн из федеральной казны.

Архитекторы предложили оборудовать спуски к воде, построить два новых пешеходных моста через Исеть и реконструировать имеющийся, обновить растительность, в частности, высадить на набережной аллею многолетних трав.

«Кстати, южный понтонный мост в районе Куйбышева, по замыслу разработчиков концепции, может послужить основой для пешеходного перехода под улицей Куйбышева», — отметили в пресс-службе администрации.

Набережную оборудуют велодорожками, а между зданием ГЦСИ и Исетью появится большая площадка для массовых мероприятий. Возле «Косого дома» расположится смотровая площадка.

Второй этап реконструкции продлится с 2018 по 2022 годы. В это время в Екатеринбурге будут проложены набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО, пешеходная зона по Вайнера от проспекта Ленина до Ельцин Центра, реконструирована площадь 1905 года.