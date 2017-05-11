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19:23  11 мая 2017 0

В Югре пятилетняя девочка утонула в яме на даче

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Тело ребенка нашли недалеко от места, где отдыхали родственники погибшейФото: Pixabay

В Югре возбуждено уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в дачном кооперативе города Покачи. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По данным следствия, семья ребенка приехала на дачу отдыхать. Спустя некоторое время родственники девочки обнаружили, что она потерялась. Сотрудники полиции совместно с волонтерами нашли тело ребенка недалеко от загородного дома семьи — в яме, заполненной водой.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи СКР устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности».

Антон Степыгин
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