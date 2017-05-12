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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:55  12 мая 2017 0

Министр поехал в «свердловский Донбасс», чтобы спасти репутацию Куйвашева

Дорога на поселок Серебрянка под Нижним Тагилом, природа урала
По дороге до Серебрянки не могли проехать даже грузовикиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти начали ремонт дороги до поселка Серебрянка, ужасным состоянием которой был взволнован президент России Владимир Путин. Региональный министр транспорта и связи Василий Старков проинспектировал, как идут работы на объекте, рассказали «URA.RU» в департаменте информационной политики губернатора.

Осенью 2015 года жители поселка Серебрянка обратились в редакцию «URA.RU» с просьбой о помощи — из-за ужасного состояния дороги машины не могли проехать в населенный пункт, и там закончился даже хлеб. Тему подхватили многие федеральные СМИ. Журналисты окрестили поселок «свердловским Донбассом» и добирались до него на внедорожниках (а корреспондент «URA.Ru» попал в поселок на пожарной машине). Помощь властей последовала после того, как Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что такая ситуация недопустима. Региональные власти тут же взялись решать проблему. Евгений Куйвашев в декабре 2016-го озвучил сметную стоимость проекта — 1,5 млрд. рублей.

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По информации ДИПа, за зиму на дороге были очищены кюветы от кустарников и снежных валов, были установлены новые дорожные знаки, началась подготовка к обустройству водоотвода и была отремонтирована пешеходная часть моста через реку Серебряную. 5 мая ООО «УралДорТехнологии» приступило непосредственно к ремонту дороги.

«Уже сейчас, как было поручено президентом, обеспечен безопасный и бесперебойный проезд по дороге до Серебрянки. Дополнительно к осени текущего года по поручению главы региона будет выполнен ремонт дороги», — сказал Василий Старков во время инспекции дороги.

В настоящее время на объекте работает четыре звена машин — всего более 30 единиц спецтехники: автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, катки и автосамосвалы. «За смену удается восстанавливать более 1,5 километров автодороги», — отметили в департаменте.

Серебрянка находится на 63-м километре автодороги Нижний Тагил — село Верхняя Ослянка, общая протяженность которой составляет почти 80 километров.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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