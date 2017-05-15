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15 мая 2017
14 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:18  15 мая 2017 0

Мировые звезды монстро-рока Enter The Text откроют премьеру «Чужих» в Екатеринбурге

Билеты на премьеру "Чужой.Завет" уже в продажеФОТО: Kinowar.com

Премьера фильма «Чужой. Завет» режиссера Ридли Скотта пройдет в ТРЦ «Гринвич» 17 мая под аккомпанемент монстро-рок-легенд Enter The Text и раздачу кровавого поп-корна.

«Фильм „Чужой. Завет“ — это классический ужастик. А что может ассоциироваться с ужастиками и людьми, которые любят этот жанр? Конечно, это монстры и тяжелый рок. Вот мы и решили ударить роком по премьере новой части франшизы», — рассказывает представитель организаторов Анна Переясловец.

Хедлайнером концерта станет группа Enter The Text, делившая сцену с легендарными Accept и Deep Purple. Музыканты успели поработать со звукорежиссерами групп Linkin Park, Korn и Red Hot Chili Peppers.

Специально из США в Екатеринбург прилетит музыкант, друг вокалиста Enter The Text Микки Девола, который тоже поднимется на сцену и исполнит несколько композиций. На разогреве выступит екатеринбургская банда Illinois.

Билеты уже в продаже в кассах кинотеатра и на сайте www.tcekb.ru.

Сергей Макеев
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