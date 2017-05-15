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15 мая 2017
21:24  15 мая 2017 0

Путин попросил тюменские власти лично докладывать ему о паводке

Пользователи выкладывают свежие фотографии последствий паводка ежедневноФото: "ВКонтакте"

Президент РФ Владимир Путин провел в Иркутске совещание по вопросам ликвидации последствий природных бедствий. В частности, речь шла о паводках, затронувших ряд регионов в Центральном, Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Больше всего на сегодняшний день от стихии пострадала Тюменская область, говорилось на совещании. На встрече руководителей регионов и представителей муниципальной власти с российским лидером в Иркутске присутствовали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава администрации Ишимского муниципального района Тюменской области Сергей Вотяков, говорится в стенограмме на сайте президента России. Президент попросил местные власти информировать его относительно вопросов эвакуации и размещения пострадавших людей в местах временного пребывания.

«Прошу вас в самые короткие сроки оказать гражданам, у которых пострадало жильё и имущество, всю предусмотренную законом помощь, а также провести детальную оценку причинённого ущерба инфраструктуре, жилым и социальным объектам, наметить план конкретных действий по их восстановлению», — приводит слова российского лидера Life.

Последние фотографии из пострадавших от паводка районов в Тюмени:

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Фото: «ВКонтакте»

Глава государства поручил в кратчайшие сроки оказать помощь пострадавшим от паводков во всех регионах страны. Путин призвал власти максимально провести весь объём восстановительных работ в пострадавших районах. На совещании, кроме паводков, обсуждали лесные пожары, охватившие ряд регионов.

Во встрече с президентом также принимали участие глава Якутии Егор Борисов, иркутский губернатор Сергей Левченко, глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, мэр Киренского района Иркутской области Кирилл Свистелин и глава муниципального образования «Зоны» Аларского района Иркутской области Андрей Шепетя.

Татьяна Трушина
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