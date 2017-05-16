12:14 16 мая 2017 0

Мошенники представляются сотрудниками Водоканала, Горгаза и других организаций Фото: УК «РЭМП Железнодорожного района»

Сразу в нескольких районах Екатеринбурга были замечены подозрительные граждане, которые пытались попасть в квартиры к пожилым людям под видом соцработников, представителей Водоканала, Горгаза или общественных организаций. По словам очевидцев, на ЖБИ неизвестные личности требовали от пенсионеров «подписать какие-то бумаги».

«Пришла неизвестная женщина, попросила мои данные и подпись, невнятно объяснила, что это для решения ряда вопросов по ЖКХ. Я не открыла, позвонила в нашу управляющую компанию, там сказали, что никого не посылали. Очень страшно за более пожилых, плохо видящих соседей, ведь так можно подписать и дарственную на квартиру для „черных“ риелторов», — отметила жительница дома по ул. Сыромолотова, 15 Наталья.

Как рассказал управляющий УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников, в центре города бдительные жильцы выгнали из подъезда подозрительных женщину и мужчину, пытавшихся собрать личную информацию об одиноких пенсионерах, проживающих в доме на Еремина, 3. Неизвестные звонили исключительно в квартиры пожилых людей.

«Их успели сфотографировать. Есть мысль направить эти фото в полицию для проверки. Кто знает, может быть мы имеем дело с профессиональными мошенниками или хуже. Помните „красноуфимскую волчицу“ Ирину Гайдамачук, забившую молотком семнадцать пенсионерок? Лучше перестраховаться и обеспечить безопасность жильцов», — убежден управляющий.

1/3 Двоих неизвестных удалось заснять Фото: УК «РЭМП Железнодорожного района»

В пресс-службе свердловского ГУ МВД призывали жителей провести беседу со своими пожилыми родственниками на тему безопасности и попросить их никогда не открывать дверь незнакомым людям, кем бы они ни представились. «Необходимо спросить имя, фамилию визитеров и название организации, от которой они пришли. После этого сразу позвоните своим молодым родственникам (детям, внукам), попросите их проверить данные, выяснить, посылала ли организация своих сотрудников в конкретный дом», — подчеркнула заместитель руководителя пресс-службы областного главка Нина Пелевина.

Отметим, множество людей в Октябрьском районе уже пострадали от официально зарегистрированной компании, специализирующейся на замене газового оборудования. Сотрудники фирмы представлялись газовой службой и заявляли, что проводят в доме проверку плит. Пожилые жильцы, привыкшие доверять Горгазу, впускали визитеров. Те после проведения осмотра заявляли, что согласно законодательству собственники обязаны поставить счетчик газа стоимостью 7-8 тысяч рублей, хотя на деле ни один закон этого не требует. Такой счетчик устанавливается лишь там, где газ используется для отопления. В результате «газовики» убеждали пенсионеров, что те нарушают закон, и даже угрожали отключением ресурса.

«Это жулики. Если кто-то предложит вам подобные платные услуги, сразу же вызывайте полицию», — коротко прокомментировали ситуацию представители «Екатеринбурггаза», добавив, что все работы по техобслуживанию оборудования проводятся управляющими компаниями совместно с «Екатеринбурггазом» бесплатно.

Кроме «газовиков» в Екатеринбурге орудуют сотрудники псевдоводоканала, которые заставляют пенсионеров платить за покупку и монтаж фильтров для очистки воды. Судя по удостоверениям, они работают в ООО «Водоканал Спец сервис», которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге. В обоих случаях обращаться к участковым бесполезно — собственники квартир подписывают с компанией договор, и доказать, что это было сделано обманным путем, практически невозможно.