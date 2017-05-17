17:44 17 мая 2017 0

Без законного проезда строительной компании нет смысла продолжать работы на объекте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге дольщики дома по адресу Черв­онная, 19/2 около четырех лет не могут дождаться своих квартир из-за жадности соседей. По правилам к дому должна быть проведена асфальтированная дорога, без которой здание не принимается к сдаче, однако жильцы домов, расположенных поблизости, заборами заблокировали ее строительство, рассказала «URA.RU» дольщица Оксана.

По словам собеседницы агентства, ООО «СК Мастер» начала строить 12-этажный дом на Червонной в 2011 году. В 2013-м он должен был быть сдан, однако закончив работы примерно на 90 процентов, застройщик резко замедлил строительство. «Компания там что-то делает, клеит обои несколько лет и постоянно сдвигает сроки», — рассказала нашему агентству Оксана.

По словам горожанки, сдаче дома препятствует отсутствие законного проезда к нему. По плану он должен быть осуществлен с улицы Черв­онная между соседними жилыми домами, однако их жители не захотели делить пространство и перекрыли территорию заборами.

«Здесь получилась очень странная ситуация, и мы имеем право на въезд, и соседи почему-то имеют право на забор. Застройщик пытался судиться, но три раза проиграл, — заявила Оксана „URA.RU“. — Строители сделали проезд с Соликамской, но его не согласует надзорный орган, требует, чтобы асфальтированный проезд был создан согласно плану. Из-за этого не принимается весь дом».

Дольщикам, попавшим в безвыходную ситуацию, приходится платить ипотечные кредиты за квартиры, в которые они не могут заселиться, люди снимают жилье и кочуют по родным с друзьями. Клиенты «СК Мастер» переживают из-за финансового состояния строительной компании. По их данным, она погрязла в долгах, а на недостроенное здание на Червонной уже наложен арест.

Оперативно получить комментарий в «СК Мастер» не удалось, по телефонам, указанным на сайте компании никто не ответил. Дозвониться до приемной директора департамента госжилстройнадзора Свердловской области вечером, 17 мая, также не удалось.