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17 мая 2017
16 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:44  17 мая 2017 0

В Екатеринбурге жадные соседи четыре года блокируют строительство многоквартирного дома

Реставрация на территории Новотихвинского монастыря. Екатеринбург, новострой, стройка, башенный кран, строительство здания
Без законного проезда строительной компании нет смысла продолжать работы на объектеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге дольщики дома по адресу Черв­онная, 19/2 около четырех лет не могут дождаться своих квартир из-за жадности соседей. По правилам к дому должна быть проведена асфальтированная дорога, без которой здание не принимается к сдаче, однако жильцы домов, расположенных поблизости, заборами заблокировали ее строительство, рассказала «URA.RU» дольщица Оксана.

По словам собеседницы агентства, ООО «СК Мастер» начала строить 12-этажный дом на Червонной в 2011 году. В 2013-м он должен был быть сдан, однако закончив работы примерно на 90 процентов, застройщик резко замедлил строительство. «Компания там что-то делает, клеит обои несколько лет и постоянно сдвигает сроки», — рассказала нашему агентству Оксана.

По словам горожанки, сдаче дома препятствует отсутствие законного проезда к нему. По плану он должен быть осуществлен с улицы Черв­онная между соседними жилыми домами, однако их жители не захотели делить пространство и перекрыли территорию заборами.

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«Здесь получилась очень странная ситуация, и мы имеем право на въезд, и соседи почему-то имеют право на забор. Застройщик пытался судиться, но три раза проиграл, — заявила Оксана „URA.RU“. — Строители сделали проезд с Соликамской, но его не согласует надзорный орган, требует, чтобы асфальтированный проезд был создан согласно плану. Из-за этого не принимается весь дом».

Дольщикам, попавшим в безвыходную ситуацию, приходится платить ипотечные кредиты за квартиры, в которые они не могут заселиться, люди снимают жилье и кочуют по родным с друзьями. Клиенты «СК Мастер» переживают из-за финансового состояния строительной компании. По их данным, она погрязла в долгах, а на недостроенное здание на Червонной уже наложен арест.

Оперативно получить комментарий в «СК Мастер» не удалось, по телефонам, указанным на сайте компании никто не ответил. Дозвониться до приемной директора департамента госжилстройнадзора Свердловской области вечером, 17 мая, также не удалось.

Сергей Дианов
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