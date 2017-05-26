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Главные новости Югры
17:19  26 мая 2017 0

Югорские музыканты прославили местные плохие дороги на всю страну. ВИДЕО

Дороги города весной. Сургут, разбитая дорога, лужи, весна, ямы в асфальте, 30 лет Победы 28
Клип о плохих дорогах стал участником всероссийского фестиваляФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Клип на песню «Дорога в моем дворе», посвященный плохому состоянию дорог в Сургуте, попал в лонг-лист всероссийского фестиваля «КлипFest». Видеоролик может стать одним из призеров престижного конкурса.

В лонг-лист фестиваля вошли 50 музыкальных видеороликов. «Дорога в моем дворе» — на 18-м месте.

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Видеоклип о сургутских дорогах, напомним, стал хитом Интернета. Он набрал более 200 тыс. просмотров в соцсетях и на видеохостингах. Местные музыканты в ролике показали двор, расположенный в двухстах метрах от здания администрации.

«Песню написал год назад в январе. Сначала были стихи, потом пришли друзья-музыканты, придумали припев, доделали куплеты. Придумали музыку, а потом уже и решили снять клип», — рассказывал ранее «URA.RU» автор слов к песне Антон Хралович.

В жюри фестиваля «КлипFest» входят российские режиссеры-клипмейкеры и кинопродюсеры. Оценивать работы участников будут и обычные зрители — открытое онлайн-голосование начнется 1 июня 2017 года. Подвести итоги и наградить победителей планируется 20 июня.

Антон Степыгин
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