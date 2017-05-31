{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
Главные новости Свердловской области
21:17  31 мая 2017 0

Куйвашеву на выборах помогут два депутата

Митинг партии
Сергей Бидонько (слева) и Андрей Альшевских (справа) внесут свой вклад в губернаторские выборыФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
все новости сюжета

Пять из семи депутатов-одномандатников Госдумы РФ от Свердловской области не будут задействованы в кампании по выборам губернатора. Представители региональных властей сообщили парламентариям, что не нуждаются в их услугах, и разрешили им уехать на все лето в отпуска.

Как сообщают источники «URA.RU», исключение сделано только для Андрея Альшевских и Сергея Бидонько. Первому из них поручили противодействовать потенциальному конкуренту губернатора на выборах — мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Второму — взять под контроль ситуацию на севере Свердловской области, где велико влияние «Справедливой России» и бывшего премьер-министра регионального правительства Дениса Паслера.

«Да, я буду задействован в этой кампании. Мы обсуждали мое участие с [первым вице-губернатором] Владимиром Тунгусовым и [губернатором] Евгением Куйвашевым. Это будет в первую очередь текущая депутатская работа в муниципалитетах. Но возможны и другие формы взаимодействия», — пояснил «URA.RU» Бидонько.

«Я, как и все другие жители области, буду принимать активное участие в кампании. Как минимум, приду и проголосую на избирательном участке. Но возможно и более активное взаимодействие с областной властью», — пояснил Андрей Альшевских.

Трем депутатам, избравшимся в Госдуму РФ по свердловскому списку «Единой России», специальных задач губернаторский штаб не ставил. «У меня есть план работы не на предвыборный период, но на весь период моих депутатских полномочий. Это лекарственное обеспечение населения, поиск инвесторов для фармацевтических и медицинских проектов», — пояснил, в частности, Александр Петров.

Как ранее сообщало «URA.RU», к подготовке губернаторских выборов до сих пор не подключены областные министры. Они получат указания по работе с территориями не ранее середины июня. Не ведется работа по созданию агитационных сетей в муниципалитетах.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров