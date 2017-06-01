00:06 01 июня 2017 0

Год к году зарплаты растут, а доходы падают Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Министерство экономического развития РФ заявило, что резкое падение доходов населения в апреле объясняется методологией подсчета, а не реальными тенденциями.

«Несмотря на устойчиво положительную динамику заработной платы, доходы населения снова ускорили падение. В апреле сокращение реальных располагаемых доходов составило 7,6% год к году против снижения на 2,3% год к году месяцем ранее», — говорится в выпуске «Картина экономики» Минэкономразвития, передает газета «Ведомости».

Ведомство отметило, что за первые четыре месяца доходы россиян снизились на 2,2% год к году, но это не связано с уменьшением заработных плат. Снижение показателя «скорее является отражением особенностей методологии их расчета, нежели реальных тенденций в этой области», объясняли в министерстве.

По оценке Минэкономразвития, с исключением дохода от продажи валюты и недвижимости на вторичном рынке реальные доходы за четыре месяца снизились в меньшей степени, чем по данным Росстата, — на 0,6% год к году.