Как правильно купить или продать подержанный смартфон

Перед продажей смартфона необходимо перенести всю нужную информацию на другое устройство или в облачное хранилище и выйти из учетной записи. При покупке подержанного телефона стоит тщательно проверить продавца, а во время личной встречи убедиться в корректной работе устройства. Об этом рассказал руководитель проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.
«При продаже смартфона россиянам посоветовали прежде всего перенести всю необходимую информацию на другое устройство или в облачное хранилище, а также выйти из учётной записи, так как это необходимо для защиты конфиденциальности», — передали в RT слова Никиты Зубкова. Также, по его словам, требуется извлечь сим-карту или деактивировать e-SIM в настройках телефона, а заключительным этапом перед продажей станет сброс устройства до заводских настроек. В последнюю очередь следует подготовить комплектацию телефона, а при наличии недостатков их описать.
В случае покупки б/у смартфона, нужно определиться с моделью устройства и выбрать продавца или магазин с оптимальным по цене и качеству товаром. Особое внимание требуется уделить отзывам и рейтингу. Во время личной встречи, советует Зыбков, следует проверить экран, работу динамиков и зарядного устройства, камеру, убедиться, что телефон не был утерян и не был внесен в черный список операторов, у смартфонов от компании Apple требуется проверить также серийный номер IMEI. Также при покупке необходимо проверить, удалены ли с устройства личные данные предыдущего владельца.
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