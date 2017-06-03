13:37 03 июня 2017 0

Мэр Нижнего Тагила держит интригу вокруг своих карьерных планов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов продолжает держать интригу вокруг своих карьерных планов. Сегодня во время встречи с активом движения «Славим человека труда» полпред президента в УрФО Игорь Холманских заявил: «Я надеюсь, что Сергей Константинович [Носов] примет такое решение (о выдвижении — прим. ред.)». Холманских предложил «людям труда» поддержать мэра Путинграда.

Присутствовавший на заседании Носов сдержанно прокомментировал «URA.RU» озвученное: «Вы слышали, как сказал полпред: «Я надеюсь, что Носов выдвинется». Он уточнил, что надеется на победу. «Шанс есть», — сказал он.

Сергей Носов был избран главой Нижнего Тагила 14 октября 2012 года. Выборы главы города пройдут 10 сентября 2017 года. Носов участвовал в праймериз «Единой России» на право баллотироваться от партии в мэры, но активно поддерживал своего заместителя Владислава Пинаева, который в результате отстал от руководителя на десять голосов. В окружении Носова популярны слухи, что у него есть иные (кроме мэрства) варианты трудоустройства.