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Главные новости Свердловской области
13:37  03 июня 2017 0

Носов необычно отреагировал на заявление Холманских о выборах. Внимательно следим за каждым словом

Интервью мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Реконструкция Демидовской дачи. Нижний Тагил, носов сергей
Мэр Нижнего Тагила держит интригу вокруг своих карьерных плановФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы 10 сентября
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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов продолжает держать интригу вокруг своих карьерных планов. Сегодня во время встречи с активом движения «Славим человека труда» полпред президента в УрФО Игорь Холманских заявил: «Я надеюсь, что Сергей Константинович [Носов] примет такое решение (о выдвижении — прим. ред.)». Холманских предложил «людям труда» поддержать мэра Путинграда.

Присутствовавший на заседании Носов сдержанно прокомментировал «URA.RU» озвученное: «Вы слышали, как сказал полпред: «Я надеюсь, что Носов выдвинется». Он уточнил, что надеется на победу. «Шанс есть», — сказал он.

Сергей Носов был избран главой Нижнего Тагила 14 октября 2012 года. Выборы главы города пройдут 10 сентября 2017 года. Носов участвовал в праймериз «Единой России» на право баллотироваться от партии в мэры, но активно поддерживал своего заместителя Владислава Пинаева, который в результате отстал от руководителя на десять голосов. В окружении Носова популярны слухи, что у него есть иные (кроме мэрства) варианты трудоустройства.

Андрей Гусельников
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