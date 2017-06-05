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05 июня 2017
19:22  05 июня 2017 3

Ольга Бузова может пойти в политику

Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова может в будущем попробовать себя в политикеФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Ольга Бузова в будущем может заняться политикой. Об этом известная певица и телеведущая заявила в интервью изданию «Дни.ру».

Отвечая на вопрос журналистов о том, чем она намерена заняться дальше и не хочет ли пойти в политику, Бузова шутливо отметила, что «не исключает такой возможности».

Также певица подчеркнула, что опасается говорить о своих желаниях вслух, потому что они имеют обыкновение сбываться.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.Ru»
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