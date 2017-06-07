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11:01  07 июня 2017 0

Алкоголь или жизнь! В Тобольске покупатель требовал пива, приставив нож к горлу ребенка

Клипарт, разное. Екатеринбург, нож, нападение, жертва, угроза, преступление
Негодяй едва не убил ребенка из-за шести литров алкоголяФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В Тобольске мужчина требовал у продавца магазина выпивку, держа нож у горла ее маленькой дочери. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Жуткая история произошла в тобольском магазине в понедельник, 5 июня. По словам продавца, в торговый зал зашел молодой человек, поинтересовался, сколько стоит рыба, возмутился ее ценой и покинул магазин. К продавцу пришла ее маленькая дочь (по информации источника агентства, ей исполнилось 11 лет). Чуть погодя в зале появился и недовольный мужчина, успевший надеть резиновые перчатки. Схватив малышку одной рукой за горло, он приставил и прижал к ее шее нож. Негодяй закричал, что зарежет ребенка, если продавец немедленно не даст ему шесть литров пива. Испуганная женщина выполнила требования злодея, и тот убежал из магазина.

Продавец немедленно набрала телефон полиции: на место прибыли правоохранители, в городе был объявлен план «Перехват». По составленной ориентировке сотрудники ППС установили и задержали 28-летнего жителя Тобольска, изъяв у него перчатки, нож и злополучные шесть литров напитка. Сейчас негодяй находится в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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