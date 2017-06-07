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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
13:16  07 июня 2017 0

Губернатор Куйвашев встретится с главой УВЗ в первый раз после отмены выставки вооружений

Презентация медцентра УВЗ. Нижний Тагил, потапов александр
Александр Потапов приедет в резиденцию главы регионаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава региона сегодня встретится с гендиректором УВЗ Александром Потаповым. Это уже второй визит руководителя компании в резиденцию за три месяца. С предшественником Потапова Куйвашев так часто не встречался.

В среду, 7 июня, после обеда, губернатор примет главу системообразующего предприятия региона Александра Потапова. Потапов был назначен на свой пост в начале марта 2017 года, практически сразу после того, как акции корпорации УВЗ перешли под контроль компании «Ростех». Первая встреча в резиденции главы региона прошла 22 марта.

24 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о переносе в Подмосковье Russia Arms Expo, которая с 1999 года проходила в Нижнем Тагиле и была одним из главных событийных мероприятий Свердловской области. После этого события официально Куйвашев и Потапов не беседовали.

Вероятно, одной из темой встречи будет новый формат тагильской выставки.

Напомним, отношения с предшественником Потапова, Олегом Сиенко, у губернатора Куйвашева пять лет назад были рабочими, но очень быстро испортились. В последние годы двусторонних встреч они не проводили.

Юлия Литвиненко
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