18:46 21 июля 2017 0

Кириенко считает, что будущее России зависит от некоммерческих организаций Фото: kdm44.ru

110 тысяч человек подали заявки на право стать волонтерами на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России с 14 по 22 октября 2017. Об этом рассказал председатель оргкомитета фестиваля, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Приятно осознавать, что у нас есть более 110 тысяч неравнодушных, талантливых человек, готовых потратить свою энергию на то, чтобы это событие стало лучшим. Сейчас мы выходим на финишную прямую, и я приехал к вам с единственной главной целью — узнать, что еще можно и нужно сделать, чтобы фестиваль получился самым лучшим», — заявил Кириенко на встрече с руководителями региональных подготовительных комитетов фестиваля на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», передает агентство ТАСС.

Здесь же Кириенко добавил, что, по его мнению, будущее России зависит не от того, как будет развиваться бизнес, а от работы некоммерческих организаций.

110 тысяч человек выразили желание работать на фестивале молодежи и студентов Фото: russia2017.com

В отличие от 1957 и 1985 годов, когда Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводился в нашей стране, праздничные мероприятия будут проходить не только в Москве. Городами участниками фестиваля названы Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь и Сочи. Причем основная часть мероприятий пройдет именно в Сочи, а не Москве.

«Хотелось, чтобы прибывшие гости почувствовали, что такое Россия, и уехали с четким представлением, какая это современная страна», — добавил Кириенко.

По программе, в день открытия фестиваля в Москве состоится грандиозный парад-карнавал студенческой молодежи со всего мира. Предположительно в нем примут участие не менее 20 тысяч человек — заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира. На следующий день гости поедут в Сочи, где будут проходить основные мероприятия молодежного форума.