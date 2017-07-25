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Главные новости Свердловской области
03:31  25 июля 2017 0

В Екатеринбурге огнем уничтожен интим-салон BOSS. ФОТО

Основной услугой "SPA-салона" Boss на Юмашева являлся эротический массаж, о чем прямо говорится на сайте организацииФото: "Ночные новости"

В результате возгорания, которое произошло в ночь на вторник, 25 июля, на улице Юмашева в Екатеринбурге, серьезно пострадали помещения интим-салона Boss. В настоящее время пожарные выясняют причину случившегося.

По имеющейся информации, никто не пострадал: персонал и клиенты успели покинуть помещения до приезда огнеборцев. По информации портала E1, пожар начался в одной из комнат салона прямо на кровати. «Возможно, уронили свечу», — сообщают жители ЖК «Адмиральский», в котором расположился интим-салон.

Несмотря на то, что площадь возгорания составила всего 9 квадратных метров, вся внутренняя отделка серьезно пострадала, как от огня, так и от сильного задымления.

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Фото: «Ночные новости»

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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