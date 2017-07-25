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25 июля 2017
14:51  25 июля 2017 2

Мальчик затянул веревку на шее котенка и повез кататься. «Аж мурашки по коже». ВИДЕО

Крым., котенок
Ребенок тащил мертвое животное на веревкеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандальное видео из Ставрополя обсуждается в Сети. На кадрах подросток на велосипеде тащит на веревочке котенка, который впоследствии оказывается погибшим. Проезжающая мимо машина успевает снять безумие на камеру мобильного телефона. Запись появляется в Instagram у местной жительницы.

Ребенок, судя по всему, привязал еще живого котенка веревкой за шею и повез его «кататься». В процессе этой поездки животное погибло.

Марина Мостовая — автор видео — пишет, что инцидент произошел 24 июля, а мальчику было лет 11. «Сегодня 24 июля был замечен в районе Ленина 1/3, мальчик лет 11, который ехал на велосипеде и тащил на веревке котёнка! Мы остановились и отобрали малыша, который погиб (((А мальчику было все равно, он просто сел на свой велосипед и уехал! Как можно быть таким жестоким и бездушным ребёнком?», — сообщила своим подписчикам Мостовая.

Подруга девушки написала, что в России растет жестокое поколение. «Боже Мариш, какой ужас, у меня аж мурашки по коже, какое же жестокое поколение детей растёт», — пишет kochetkova_a_a_.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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