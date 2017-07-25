Отца 145 детей признали виновным в многоженстве

В Канаде 61-летнего Уинстона Блэкмора признали виновным в многоженстве. Такой вердикт вынес Верховный суд Британской Колумбии. Женатый на 24-х женщинах отец 145 детей в прошлом был епископом религиозного течения мормонов.
Сейчас канадец живет в общине, которая объединяет сторонников полигамии, отмечает «Национальная служба новостей». В общине около полутора тысяч жителей, который существуют по принципу натурального обмена и сами добывают себе еду.
Прокуратура в течение 20 лет пыталась выдвинуть обвинения против плодовитого мужчины. Однако пикантность ситуации заключалась в том, что юридически запрет многоженства нарушает право на свободу вероисповедания.
Сейчас, после решения Верховного суда, канадцу грозит пять лет тюрьмы.