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25 июля 2017
22:10  25 июля 2017 0

Отца 145 детей признали виновным в многоженстве

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, сетка, дети, ребенок, мальчики
Сложно представить себе такое количество детей, как у Уинстона БлэкмораФото: Pixabay.com

В Канаде 61-летнего Уинстона Блэкмора признали виновным в многоженстве. Такой вердикт вынес Верховный суд Британской Колумбии. Женатый на 24-х женщинах отец 145 детей в прошлом был епископом религиозного течения мормонов.

Сейчас канадец живет в общине, которая объединяет сторонников полигамии, отмечает «Национальная служба новостей». В общине около полутора тысяч жителей, который существуют по принципу натурального обмена и сами добывают себе еду.

Прокуратура в течение 20 лет пыталась выдвинуть обвинения против плодовитого мужчины. Однако пикантность ситуации заключалась в том, что юридически запрет многоженства нарушает право на свободу вероисповедания.

Сейчас, после решения Верховного суда, канадцу грозит пять лет тюрьмы.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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