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28 июля 2017
27 июля 2017
23:59  27 июля 2017 0

В Рязанской области тысячи людей остались без электричества

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
Массовые аварийные отключения вызвала грозаФото: Pixabay

В четверг, 27 июля, без электричества остались более 7 тыс. жителей Рязанской области. Причиной стала гроза. Энергетики сейчас пытаются восстановить подачу энергии.

«С 16.30 по настоящее время в результате неблагоприятных погодных условий (гроза) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал „МРСК Центра и Приволжья“ — „Рязаньэнерго“), — приводит РИА „Новости“ сообщение Минэнерго РФ. — Мощность отключенных потребителей — 1,4 МВт».

Ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ, сообщает «Национальная служба новостей».

В ликвидации последствий ЧС принимают участие 16 бригад из 40 человек и 16 единиц специальной техники.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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