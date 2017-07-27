В четверг, 27 июля, без электричества остались более 7 тыс. жителей Рязанской области. Причиной стала гроза. Энергетики сейчас пытаются восстановить подачу энергии.
«С 16.30 по настоящее время в результате неблагоприятных погодных условий (гроза) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал „МРСК Центра и Приволжья“ — „Рязаньэнерго“), — приводит РИА „Новости“ сообщение Минэнерго РФ. — Мощность отключенных потребителей — 1,4 МВт».
Ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ, сообщает «Национальная служба новостей».
В ликвидации последствий ЧС принимают участие 16 бригад из 40 человек и 16 единиц специальной техники.