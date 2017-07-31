Роскомнадзор запретил сбор личных данных пользователей соцсетей

Роскомнадзор запретил сторонним компаниям собирать открытую персональную информацию пользователей «ВКонтакте». Об этом говорится в документах ведомства, направленных в адрес фирмы, занимающейся сбором подобных данных.
Надзорное ведомство напомнило, что сбор персональных данных может производиться только с согласия гражданина. В том случае, если личная информация хранится в открытом доступе, но пользователь выступает против ее передачи третьим лицам, компании обязаны немедленно прекратить ее обработку. Руководство «Вконтакте» также неоднократно выступало против сбора пользовательских данных.
В январе 2017 года администрация соцсети подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Дабл» и Национального бюро кредитных историй, которые проводили оценку кредитоспособности заемщиков на основе информации их профилей в соцсетях. Сумма исковых требований «Вконтакте» составила 1 рубль.
«Либо надо сразу ограничивать доступ к этим данным, либо дать всем возможность их использовать. Сейчас же ситуация напоминает случай, когда человек повесил на забор фотографию, но запретил на нее смотреть. Любая компания может использовать общедоступные данные. И неважно, что именно сказано в пользовательском соглашении соцсети, сторонние компании этим соглашением не связаны. Кроме того, сама соцсеть не сможет проконтролировать, кто собирает данные ее пользователей», — рассказал «Известиям» эксперт Сергей Копылов.