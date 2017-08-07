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Главные новости Тюменской области
22:13  07 августа 2017 0

СУЭНКО запустило мобильный центр обслуживания. Ветераны и инвалиды получат помощь бесплатно. ФОТО

Теперь услуги компании будут доступны дистанционноФото: Николай Бастриков

СУЭНКО запускает услугу «Мобильный Центр обслуживания клиентов» для людей, которые по объективным причинам не могут посетить офис компании. Теперь подключиться к сетям или увеличить мощность ранее присоединенных объектов тоболяки смогут из дома.

Мобильный Центр обслуживания клиентов (ЦОК) в Тобольске предоставит возможность клиентам ПАО «СУЭНКО» оформить заявку на технологическое присоединение и увеличение мощности, не выходя из дома. Услуга будет бесплатной для людей с ограниченными возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, а также будут рассмотрены заявки с указанием весомой причины для выезда специалиста СУЭНКО.

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Брендированный автомобиль уже едет на помощь Фото: пресс-служба ПАО «СУЭНКО»

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно зайти на сайт suenco.ru и заполнить специальную форму с указанием удобных для потребителя даты и времени оформления заявления, или записаться по телефону горячей линии 8-800-700-86-72 (доб.2).

Во время визита заявителям необходимо предъявить документ, подтверждающий льготную категорию, если это указывалось при вызове специалиста.

Услуга реализуется в рамках программы «Присоединяйся к СУЭНКО», направленной на сокращение сроков технологического присоединения и развитие сервисов компании.

Семен Гринберг
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