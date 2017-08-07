СУЭНКО запускает услугу «Мобильный Центр обслуживания клиентов» для людей, которые по объективным причинам не могут посетить офис компании. Теперь подключиться к сетям или увеличить мощность ранее присоединенных объектов тоболяки смогут из дома.
Мобильный Центр обслуживания клиентов (ЦОК) в Тобольске предоставит возможность клиентам ПАО «СУЭНКО» оформить заявку на технологическое присоединение и увеличение мощности, не выходя из дома. Услуга будет бесплатной для людей с ограниченными возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, а также будут рассмотрены заявки с указанием весомой причины для выезда специалиста СУЭНКО.
Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно зайти на сайт suenco.ru и заполнить специальную форму с указанием удобных для потребителя даты и времени оформления заявления, или записаться по телефону горячей линии 8-800-700-86-72 (доб.2).
Во время визита заявителям необходимо предъявить документ, подтверждающий льготную категорию, если это указывалось при вызове специалиста.
Услуга реализуется в рамках программы «Присоединяйся к СУЭНКО», направленной на сокращение сроков технологического присоединения и развитие сервисов компании.