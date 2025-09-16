Вучич поблагодарил СВР за сведения о подготовке незаконных протестов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Службе внешней разведки (СВР) России за предоставленную информацию о готовящихся незаконных протестах в стране. Слова сербского лидера прозвучали в ходе его визита в Японию, трансляция которого велась агентством Танюг.
«Спасибо российским партнёрам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию», — заявил Вучич во время трансляции. Он подчеркнул, что Белград внимательно относится к сообщениям СВР, считая ее одной из сильнейших спецслужб мира.
Вучич неоднократно заявлял о вмешательстве иностранных сил в дела Сербии. По его словам, на организацию протестных движений и создание оппозиционных сетей за последние годы было потрачено около четырех миллиардов долларов. Президент утверждает, что к подготовке протестов причастны спецслужбы других государств. Он подчеркнул, что организаторы «цветных революций» не намерены отступать, поскольку вложили значительные средства, и предостерег о возможной попытке захвата власти силой.
По данным российской разведки, Евросоюз якобы планирует организовать так называемый «майдан» в Сербии 1 ноября текущего года. Волнения в Сербии начались после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения навеса погибли 16 человек. С этого момента протесты студентов и оппозиции приобрели массовый характер. В середине августа 2025 года протестующие активизировали свои действия, стали чаще вступать в противостояние с полицией и блокировать дороги в вечерние и ночные часы.
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут 14 августа призвал к снижению напряженности и осудил насилие, а патриарх Сербский Порфирий обратился к согражданам с призывом прекратить конфликты и рознь. Министерство юстиции Сербии назвало беспорядки угрозой конституционному строю и предупредило участников о возможной уголовной ответственности.
Глава МИД Сербии Марко Джурич 8 сентября призвал не спешить с обвинениями в адрес ЕС по поводу организации беспорядков в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа Джурич вновь подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью Сербии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.