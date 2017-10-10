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10 октября 2017
19:12  10 октября 2017 0

В соцсетях устроили травлю Дурова, который отказался от мяса и таблеток. ФОТО

Клипарт. Собаки. ДТП и др. Екатеринбург, ВКонтакте, социальные сети, соцсети, дуров павел
Пользователи шутят, что Дурову было бы неплохо отказаться от ИнтернетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи соцсетей ответили шутками и флешмобом на пост основателя «ВКонтакте» Павла Дурова о вещах, от которых он отказался много лет назад. Напомним, программист опубликовал список из семи пунктов, в который попали, алкоголь, мясо животных, таблетки, кофе и чай, фаст-фуд, телевидение, и призвал подписчиков исключить эти вещи из своей жизни.

Пользователи моментально отреагировали на манифест Дурова, пишет Tjournal, и сравнили список с «новой версией семи смертных грехов». А затем в соцсетях начался флешмоб — пользователи соревновались в том, кто придумает более яркий и смешной список вещей, от которых надо отказаться.

Виктор Дорофеев
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