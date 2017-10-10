Пользователи соцсетей ответили шутками и флешмобом на пост основателя «ВКонтакте» Павла Дурова о вещах, от которых он отказался много лет назад. Напомним, программист опубликовал список из семи пунктов, в который попали, алкоголь, мясо животных, таблетки, кофе и чай, фаст-фуд, телевидение, и призвал подписчиков исключить эти вещи из своей жизни.
Пользователи моментально отреагировали на манифест Дурова, пишет Tjournal, и сравнили список с «новой версией семи смертных грехов». А затем в соцсетях начался флешмоб — пользователи соревновались в том, кто придумает более яркий и смешной список вещей, от которых надо отказаться.